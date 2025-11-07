Programa relacionado
La primera gala de 'Gran Hermano 20' ha disparado un conflicto familiar entre dos hermanos, Marcos y Diego. Ambos tuvieron un enfrentamiento poco antes de un mes por el cual no se dirigen la palabra, de modo que decidieron presentarse al casting del reality cada uno por su cuenta, pero con la intención de no cruzarse "bajo ningún concepto", según decía el mayor de ellos.
Marcos, al recibir la llamada del programa, decidía renunciar a ser concursante oficial, dado que no quería concursar a la vez que su hermano. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez le daba la oportunidad de estar en plató durante la primera gala y replantear su decisión, ya que para él y 'Gran Hermano' "continuaba siendo concursante" y "tenía un coche esperando para llevarle a Tres Cantos".
Tras saber por medio del presentador que su hermano había renunciado a ser concursante para no ocasionar problemas a su madre, Diego reaccionaba: "Se lo agradezco mucho (...) Siento que no hayas podido cumplir tu sueño porque siempre lo ha sido y no el mío". Aunque también admitía que Marcos se "había portado bastante mal" y que para él su hermano "ya no existía".
"No soy concursante. Lo siento, pero no (...) Si yo hubiera visto otra faceta de mi hermano, me lo podría haber pensado (...) Lo que ha dicho de mí creo que no me lo merezco, creo que es muy feo. Yo soy el malísimo en la familia, pero no me vas a escuchar hablar mal de mi familia, de ninguno de ellos", añadía.
Marcos será colaborador del debate de 'GH 20'
Pese a la negativa de Marcos de entrar en la casa de 'Gran Hermano', este decidía acepar una nueva propuesta de Jorge Javier Vázquez para continuar ligado al formato y poder vivir su sueño, aunque sea de manera diferente a como él imaginaba. Finalmente, será colaborador en la gala de 'Gran Hermano: El debate' del próximo domingo, que presentará Ion Aramendi.