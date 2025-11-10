Por Julia Almazán Romero |

Las tramas dentro de 'Gran Hermano 20' no dan tregua. De los veinte concursantes iniciales, catorce se jugaban su continuidad en la casa, ya que los habitantes de 'La Pajarera' y 'El Oasis' gozaban de inmunidad. A lo largo de la noche se sucedieron distintas pruebas y dinámicas que fueron salvando nombres uno a uno hasta dejar tan solo a cuatro nominados definitivos.

Los primeros en mover ficha fueron Íñigo y Edurne, los "dos pájaros" de 'La Pajarera', que debían elegir a un compañero a través de un curioso reto gastronómico. Bajo una campana, los dos encontraron un pinchito que debían ofrecer al concursante que quisieran salvar. Sin dudarlo, ambos decidieron rescatar a Jonay, quien celebró la noticia con sus compañeros. Minutos más tarde, una nueva dinámica de grupos dividió la casa en dos: seis de un lado, seis del otro y un rezagado. Joon, que prefirió quedarse fuera "por decisión propia", terminó siendo el siguiente salvado sin saber que su decisión sería su billete para mantenerse una semana más en la casa.

Edurne e Íñigo los "dos pájaros" de 'La Pajarera' de 'Gran Hermano 20'

El siguiente juego puso a prueba la concentración de los doce aspirantes restantes. Ion Aramendi les pidió contar mentalmente hasta 37 segundos antes de explotar un globo. Quienes más se acercaran al tiempo exacto se librarían de la nominación. Mientras la tensión por lo que se estaban jugando crecía, Joon intentó desconcentrarlos cantando a su alrededor, pero finalmente los vencedores fueron Almudena, José Manuel y Diego en la primera tanda, y Desirée, Aquilino y Belén en la segunda. A ellos se sumó la decisión secreta de los habitantes de 'El Oasis', que eligieron salvar a Mamadou, sin que el resto de la casa supiera que su rescate no fue obra del público. Finalmente, la audiencia completó la lista de salvaciones eligiendo a Paula como la última salvada de la noche.

Aroa, Paula y Raúl, concursantes de 'Gran Hermano 20'

Las redes piden la expulsión disciplinaria de un concursante

Así, la gala concluyó con. Todos ellos se enfrentarán a la votación de los espectadores, que deberán decidir quién será el primer expulsado del reality el próximo jueves. Mientras tanto, durante el debate se analizaron a fondo las alianzas, los roces y las estrategias que comienzan a marcar el ritmo de la convivencia en la nueva casa de Tres Cantos.

Más allá del juego, la edición se ha visto empañada por las declaraciones de Raúl Martínez, uno de los concursantes nominados. El joven de Soria contó en su vídeo de presentación que, de pequeño, "rompía farolas con una pistola de balines y mataba ovejas con petardos", algo que ha provocado una oleada de indignación. Las redes sociales han estallado pidiendo su expulsión inmediata por apología del maltrato animal. Por ahora, la organización no se ha pronunciado, pero la presión mediática crece, convirtiendo a Raúl en el concursante señalado de la edición. Algunos usuarios han pedido la votación en masa para que abandone la casa este mismo jueves ya que ha resultado ser uno de los cuatro nominados.