Por Fernando S. Palenzuela |

Ya conocemos la identidad de las 20 personas que forman la lista de concursantes de 'Gran Hermano 20'. El reality show se ha renovado con una espectacular casa a la que fueron llegando poco a poco sus habitantes. Algunos ya estaban confirmados, pero otros se fueron enterando durante la noche a través de la feria que habían montado en las instalaciones de Mediaset.

1 y 2 Desirée y Rocío

Desirée y Rocío, concursantes de 'Gran hermano 20'

Desirée llegaba a la casa acompañada de su inseparable amiga Rocío. Es más, incluso ambas hicieron el vídeo de presentación juntas. Su sueño era entrar en la casa, pero más aún poder compartir esta experiencia. Sin embargo, Jorge Javier Vázquez las avisó de que solo una de las dos era concursante. Pese a que en un principio decidieron que fuera Desirée, en el plató de 'Gran hermano' Rocío descubrió que también formaba parte del reality. Impulsivas y fiesteras, ambas se enfrentarán a los retos del programa.

3 Jonay

Jonay, concursante de 'Gran hermano 20'

Jonay tiene 32 años y viene de Las Palmas de Gran Canaria. Se define como un amante de los animales y de ahí su objetivo de construir una finca para poder vivir con sus cuatro perros y dos guacamayos. Ha tenido multitud de trabajos, que van desde la construcción hasta peluquero, pasando por el actual de jefe de sala de un bingo. Asegura tener un gran carácter y llega con ganas de enamorarse.

4 Belén

Belén, concursante de 'Gran hermano 20'

5 Diego

Diego, concursante de 'Gran hermano 20'

Belén descubrió que era concursante de 'Gran hermano' en la feria de Mediaset. Tiene 41 años y es de Vigo, pero está afincada en Cataluña, lugar al que se marchó a vivir por amor.. Con las ideas muy claras, no es la primera vez que se presenta a 'GH', pues ya lo intentó en la misma edición que Nagore Robles.

Militar de profesión, Diego, de 34 años, es un apasionado de los caballos, y es que su familia tiene una empresa de hípica. Se define como seguro de sí mismo, seductor y un gran bailarín de bachata. Llega a 'GH' con su sonrisa y su mirada como sus armas de conquista, pero con el objetivo de conocerse a sí mismo. En la actualidad, no se habla con su hermano, quien ha renunciado a ser concursante al enterarse de que él está dentro.

6 Paula

Paula, concursante de 'Gran hermano 20'

Paula llega de Crevillente, Alicante, con unas profundas creencias religiosas. A sus 27 años, tiene claro que para ella la fe es de lo más importante que tiene. Eso sí, asegura que no todos creen que sea tan religiosa, pues suele confundir a la gente por el hecho de cuidarse y maquillarse. Dentro de 'Gran hermano' está dispuesta a todo con tal de hacerse con el maletín.

7 Aquilino

Aquilino, concursante de 'Gran hermano 20'

Aquilino es un gran fan de 'Gran hermano', pues asegura que gracias al reality ha aprendido a apreciar la diversidad y la autenticidad de las personas. A sus 31 años, se define como "pasión, fe y drama". Viene de Alicante y quiere que el mundo le vea brillar con los diseños que él mismos e prepara. Además, es un gran defensor de la comunidad gitana a la que pertenece.

8 Mamadou

Mamadou, concursante de 'Gran hermano 20'

A Mamadou ya lo conocemos, y es que fue el concursante confirmado durante la rueda de prensa que Mediaset organizó para presentar la nueva edición de 'GH'. De 22 años y procedente de Granollers (Barcelona), trabaja como administrativo comercial en Renfe, pero él quiere ser modelo. Se define como una persona empática y sensible, pero también como un desastre.

9 Lorena

Lorena, concursante de 'Gran hermano 20'

Otra de las concursantes que descubrió que entra a la casa de Tres Cantos es Lorena, de 23 años. Procedente de Ciudad Real, asegura que es una fiestera empedernida y una ligona, aunque le cuesta que le conquisten el corazón. Es una fanática del reality y se identifica con Adara Molinero por su intensidad y con Angelina Jolie por su presencia.

10 Raúl

Raúl, concursante de 'Gran hermano 20'

El primer soriano en entrar a 'Gran hermano' es Raúl. A sus 30 años, es jugador profesional de póker. Además, tiene su propio bar y los beneficios que obtiene los invierte en criptomonedas. Se define a sí mismo como "el puto amo" y como una persona muy ambiciosa. Va a utilizar la estrategia para hacerse con el preciado maletín.

11 Almudena

Almudena, concursante de 'Gran hermano 20'

Almudena tiene 37 años y llega de Tomelloso (Ciudad Real). Está estrenando la soltería en 'GH', ya que su novio la ha dejado al enterarse de que entra a la casa más famosa de España. Es extrovertida, competitiva y estratega y asegura que tiene más afinidad con los hombres porque las mujeres la prejuzgan sin conocerla.

12 y 13 Sofía y Noah

Noah y Sofía, concursante de 'Gran hermano 20'

Sofía y Noah son pareja y también concursantes de 'Gran hermano'. Aunque el programa solo había confirmado a Sofía, su novia se enteró en el plató de que también entraba al reality. A Sofía la hemos podido conocer un poco más por su vídeo de presentación, en donde afirmaba ser empoderada, independiente y explosiva. Eso sí, también asegura que es muy posesiva, aunque sin rozar la toxicidad.

14 Patricia

Patricia, concursante de 'Gran hermano 20'

De Valencia y con 34 años, Patricia trabaja en una firma de lujo. Está casada y tiene dos hijas mellizas y quiere entrar a 'GH' para tener tiempo para ella misma y poder reencontrarse. Asegura que ha experimentado mucho tanto con hombres y mujeres, ya que cree que todas las personas nacen con una condición bisexual.

15 José Manuel

José Manuel, concursante de 'Gran hermano 20'

José Manuel es otro de los que conocieron que entraban al programa a través de la feria de Mediaset. Tiene 24 años y es de Sevilla, ciudad por la que lleva el título de Míster. Se dedica a la moda y asegura que tiene un carácter fuerte, aunque es complicado que lo saque. Está abierto a encontrar el amor dentro de la casa y se considera una persona seductora.

16 Edurne

Edurne, concursante de 'Gran hermano 20'

Edurne tiene 28 años y es de Barcelona. Se define como una persona limpia y ordenada que no aguanta a "la gente marrana", por lo que dentro de la casa puede que tenga más de un encontronazo por eso. En el amor no le ha ido muy bien, pero ella está convencida de que va a casarse. Afirma que su carácter se debe al proceso de transición que vivió de pequeña.

17 Íñigo

Íñigo, concursante de 'Gran hermano 20'

Íñigo viene de Vitoria y tiene 32 años. Muchos lo consideran un vasco rudo, pero él afirma que realmente es un trozo de pan aunque destaque por su carácter marcado. Se define como honesto y abierto al amor, pese a que su corazón realmente lo ocupe su perra Bruma.

18 Joon

Joon, concursante de 'Gran hermano 20'

Joon ha sido el elegido para entrar a 'Gran hermano' a partir de 'Uno de GH 20'. Tras no resolverse la final en este programa, tanto él como Cristian la han vivido en 'Gran hermano'. Viene de Madrid y tiene estudios de canto lírico. Además, hace kárate.

19 Cristian

Cristian, concursante de 'Gran hermano 20'

Parecía que Cristian se había quedado a las puertas de entrar en 'GH' tras su participación en 'Uno de GH 20', pero realmente también ha sido elegido como concursante. Tiene 33 años y se dedica al mundo de la feria, pero ahora lo que busca es ser feliz y disfrutar.

20 Aroa

Aroa, concursante de 'Gran hermano 20'

Aroa trabaja como asesora comercial y fue elegida en la feria de Mediaset, en lo alto de la noria. Tiene 22 años y nada más bajarse de la atracción le mandó un mensaje a su abuela, a quien considera como una madre, y a su hijo, al que tuvo con 15 años. Se define como una persona que no tiene punto medio y que está abierta al amor.