Por Julia Almazán Romero |

Apenas ha pasado una semana desde que comenzó 'Gran Hermano 20' y la convivencia ya está que arde. La tensión acumulada entre los concursantes estalló en la cocina durante una acalorada disputa entre Patricia, Aroa y Paula, a raíz de un plato de comida "robado" que pertenecía a Patricia. "¿Has sido tú? ¿Has cogido este plato que era mi comida del mediodía?", le preguntó furiosa a Paula, que trató de justificarse: "Pensaba que era la mía porque yo tampoco he comido". Sin embargo, el intento de explicación no calmó los ánimos. "Tú no sabes preguntar o qué", replicó Patricia cada vez más alterada.

Mientras el resto de compañeros trataba de poner paz, la bronca fue subiendo de tono. Patricia elevó la voz: "A mí las faltas de respeto me están empezando a tocar mucho los huevos". Fue entonces cuando Aroa decidió intervenir para defender a su amiga Paula: "Vamos a ver, ella no ha comido su comida". Sin embargo, Patricia la frenó en seco: "Contigo no estoy hablando". "Me da igual, no me da la gana de que todos los putos días estés chillando", respondía gritando Aroa, provocando que ambas se encararan.

Desirée separa a Patricia y Aroa durante la bronca en 'Gran Hermano 20'

La tensión fue tal que Desirée tuvo que interponerse entre las dos para evitar un incidente mayor. Aroa, visiblemente enfadada, insistía: "Estoy harta, ella no ha comido". Por su parte, Patricia, entre gritos, se dirigió cara a cara a la concursante repitiendo: "No me quiero jugar la expulsión". La bronca continuó con Aroa defendiendo a su compañera Paula, mientras Patricia a gritos decía que no se tenía que meter, a lo que la joven de 22 años respondía: "Yo me meto donde me da la gana". Finalmente los compañeros consiguieron calmar las aguas entre ambas.

Aroa, concursante de 'Gran Hermano 20'

La casa de Tres Cantos, al límite

La pelea no ha sido un hecho aislado. Horas antes,al descubrir que no quedaba azúcar en la casa, llegando a gritar desesperada: "Lo único que tomo es café y ahora no hay azúcar, me vuelvo loca". Además, el enfrentamiento entre estas dos concursantes viene de largo, pues en la última gala los ánimos se caldearon de nuevo., lo que encendió otra disputa en directo que obligó a Jorge Javier Vázquez a intervenir.

La tensión no da tregua a los concursantes. Con Aroa, Patricia, Raúl y Lorena nominados, los nervios están más a flor de piel que nunca y Patricia sigue ganándose enemigos en la casa. Raúl aseguró también en la última conexión con Tres Cantos que "el jueves Patricia se va a su casa", lo que derivó en otro enfrentamiento verbal. Entre reproches por parte del concursante llamando a Patricia "falsa" y acusándola de "provocadora", 'Gran Hermano 20' confirma que la calma ha desaparecido por completo y que esta edición promete grandes broncas.