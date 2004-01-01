FormulaTV
Ion Aramendi ('Gran Hermano'): "Mercedes Milá me dijo una vez que yo era bueno e iba a llegar lejos"

El presentador nos cuenta las novedades de los debates con la ausencia de la gala del martes.

Fernando S. PalenzuelaPublicado: Domingo 9 Noviembre 2025 09:00 (hace 10 horas)

Ion Aramendi se pone al frente de 'Gran Hermano: El debate', la que será la segunda gala de la edición cada domingo. El presentador nos cuenta qué cambios habrá en esta noche al reducirse de 3 a 2 las noches de 'Gran Hermano'.

  • "Siempre vengo con ganas, me hace mucha ilusión presentar 'Gran Hermano' porque soy muy fan"
  • "Venero a Jorge Javier Vázquez, es el número 1 de los presentadores"
  • "Me apetece no conocer a nadie que entra en la casa y verlo en directo"
  • "Soy muy prejuicioso, me gusta verlos y que me caiga mal uno, bien otro y luego equivocarme"
  • "Mi mujer trabajó muchos años en 'Gran hermano' y me ha contado cómo es el bagaje, cómo trabajaban..."
  • "Apostamos por el concepto primigenio de gala los jueves y gala los domingos"
  • "Al no haber otra gala, tenemos más posibilidades de conectar con la casa y que sea parte importante del concurso"
  • "Me gustaría entender mejor la tele, me gustaría compartir con mis hijos más, pero ellos tienen que estar en la cama cuando empieza el prime time"
  • "Soy partidario de que el prime time vaya antes y que no nos acostemos tan tarde"
  • "Mercedes Milá me dijo una vez que yo era bueno e iba a llegar lejos y llegar a presentar 'Gran Hermano' me pareció como darle la razón"
