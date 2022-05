Desde que 'Viva la vida' naciera en 2017, uno de sus colaboradores más presentes a lo largo de sus casi cinco años de recorrido ha sido Diego Arrabal, a pesar de que, en una ocasión puntual, manifestara su intención de abandonar el formato. Ahora, sin embargo, el paparazzi se enfrenta a un inesperado golpe: Telecinco y la dirección del programa han decidido despedirlo.

Diego Arrabal en 'Viva la vida'

Tal y como ha desvelado La Razón, la dirección del programa a cargo de Emma García habría comunicado al paparazzi su decisión de prescindir de su presencia en el formato la tarde del jueves 5 de mayo. El motivo de esta sorprendente decisión habría sido el uso que Arrabal hace de su canal de Youtube, en el que el malagueño informa y opina sobre las noticias de actualidad del corazón, incluidas las que se tratan en el seno de Telecinco. Entre dichas noticias, por descontado, el paparazzi aborda los temas tratados por los formatos de La Fábrica de la Tele, productora con la que Arrabal trabajó en el pasado pero con la que, en la actualidad, no mantendría una buena relación.

Al ser preguntado por su despido, el malagueño se ha limitado a declarar que "no puede negar esta realidad", aunque no ha dado más detalles sobre este varapalo profesional, al que ha decidido responder con un enfoque optimista al señalar que "a veces se cierran puertas para que se abran otras". Todo ello, horas antes de pronunciarse a través de sus redes sociales con un breve comunicado que, a pesar de todo, concluyó mostrando su agradecimiento tanto a la productora de 'Viva la vida' como a Telecinco y Mediaset, al igual que con "todos los que me habéis aguantado un fin de semana tras otro", a los que les deseó "lo mejor del mundo".

"Respeto las decisiones de los directivos"

En su comunicado, Arrabal recordó su intento de abandonar el programa "hace casi un año": "hoy, después de cinco años, quiero comunicaros que llegó el momento. Esta vez sí". "No es una despedida voluntaria, no puedo decir 'me voy porque estoy cansado', que me voy porque hay momentos de tensión, no. Esta vez no quieren que esté", proseguía Arrabal quien, a pesar de todo, dejó claro que "yo respeto como profesional que soy las decisiones de los directivos de la cadena (son los que saben) aunque no las comparta". Asimismo, el paparazzi quiso "pedir perdón a todos mis compañeros colaboradores, directores, productores, invitados del programa que alguna vez por mis preguntas, mis maneras (que algunas veces no han sido las más correctas) se hayan sentido mal" .