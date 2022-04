La crónica social se abre camino durante los fines de semana de la mano de 'Viva la vida', aunque la calma no es algo que abunde habitualmente. Emma García vivió un nuevo encontronazo con Asraf Beno durante la tarde del 17 de abril, abroncando al colaborador en pleno directo.

Asraf Beno, en 'Viva la vida'

El formato de Cuarzo Producciones trataba uno de los asuntos más controvertidos de Universo Mediaset, como es la ya extinta relación entre Marta Riesco y el exmarido de Rocío Carrasco. Curiosamente, Beno aseguró conocer a la periodista, pues llegó a ser "amiga de Isa Pantoja" en el pasado. Tras ese apunte, salió a relucir aquel episodio lésbico en el sofá de Cantora durante una Nochevieja.

Pilar Vidal, colaboradora habitual de 'Viva la vida', comenzó a reírse desde su asiento, algo que pareció no sentar del todo bien al exconcursante de 'Gran Hermano VIP 6'. La conversación prosiguió y comenzó a enzarzarse con su compañera de sofá. "¡Céntrate Asraf, chico! Que para una vez que vas a hablar en toda la tarde...", sentenció Emma García. Las risas comenzaron a escucharse de fondo, mientras él respondía con tensión en su expresión facial.

"No intentes aprovechar este momento"

"¡Pues ahora no hablo!", comunicó Beno, ante la mirada condescendiente de la presentadora. Su contestación fue de lo más tajante: "Pues no hables", sentenció. Sin embargo, la guerra de pullas no se quedó ahí, con Asraf exigiendo un trato diferente: "No me hables así tampoco", dijo contundentemente. "Yo te he hablado bien, Asraf. Te he hablado bien porque siempre te hablo bien", exponía Emma.

La manera de hablar de la presentadora dejaba ver la nula gracia que le había hecho: "No intentes aprovechar este momento porque no te he faltado al respeto. Es más, ni lo pienso hacer". Poco después, Beno tomó conciencia de la situación real e intentó rebajar la tensión del ambiente: "Tendré que mejorar e ir cogiendo confianza, pero bueno, que tengo mi tiempo", concluyó.