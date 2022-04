Sergio Pérez se incorporaba a 'Viva la vida' como uno de los nuevos fichajes y, a pesar de no tener todavía un largo recorrido en el programa de Telecinco, parece que ya se ha ganado su primera gran enemiga: Adara Molinero. La madrileña recordaba en redes sociales la experiencia que tuvo con él tiempo atrás y que le causó mucho daño.

Sergio Pérez, en su primer día en 'Viva la vida'

Un espectador del programa se hacía eco de las declaraciones que el colaborador vertió en el programa, donde aseguraba que Rocío Flores no ha querido perder el contacto con Marta Riesco tras el cumpleaños de la reportera de 'El programa de Ana Rosa', asegurando que esto podría ser para que no diga absolutamente nada que pudiera perjudicar a la familia Flores. No obstante, esto no pasó de largo, y algunos seguidores de la concursante de 'Gran Hermano 17' se acordaron de la persona que estaba diciendo esas palabras, que no dudaron en tachar de falsas las informaciones de la reciente incorporación.

La ganadora de 'Gran Hermano VIP 7' citó el vídeo donde se veían estas afirmaciones, estallando contra Pérez en un tweet: "¿Os acordáis de aquella vez que sacaron a Rodri con su amiga de la infancia? Fue este mierdas jurándome por su vida que se habían besado", decía Molinero con un tono de cabreo. "Es la típica persona que se inventa las cosas y es capaz de joderle la vida a cualquiera con tal de poder estar ahí", matizaba en detrimento del nuevo fichaje de Telecinco.

La llegada de Sergio Pérez al programa

Aunque el colaborador se ha incorporado como rostro fijo del programa, ya ha tenido algunos encontronazos con algunos miembros del equipo como José Antonio Avilés, y es que algunos dicen que lo puede ver como su principal competencia. Allí, Pérez afirmó que "le tiene un poco de inquina" desde que le preguntó en el aeropuerto tras su salida en 'Supervivientes', mientras que el cordobés intentó defenderse diciendo que él había tratado bien a todo el mundo.