Por Redacción |

La eliminación de 'Sálvame' de la parrilla de Telecinco ha provocado un auténtico giro de 180 grados para la cadena. Mediaset España decidió otorgarle parte de la franja de la tarde a Ana Rosa Quintana y su 'TardeAR' con la intención de levantar uno de sus principales talones de Aquiles. Sin embargo, la marcha de la reina de las mañanas ha ocasionado otro terremoto en el matinal.

Ana Terradillos y Joaquín Prat

A partir de septiembre,, puesto que su presentadora ya no se encargará de conducirlo. En su lugar, Mediaset España ha vuelto a confiar en Unicorn Content para que se encargue de producir los espacios que lo sustituirán., rostro de confianza de la productora y con experiencia en la conducción de las mañanas,, quien se encarga del "club social" de 'Ana Rosa' antes de pasar a ' Ya es mediodía '.

Yendo parte por parte, Ana Terradillos presentará un programa propio cuya temática será la actualidad política, económica y social, contando con entrevistas a los protagonistas de los sucesos que estén ocurriendo en ese momento. Además, estará acompañada por un equipo de analistas y expertos en la materia. La segunda parte de la mañana la conducirá Joaquín Prat con un nuevo magazine de actualidad donde se traten temas de interés social y la última hora del mundo del corazón. Este espacio estará marcado por las conexiones en directo de un equipo de reporteros y un grupo de colaboradores que discutirán los temas junto al presentador.

¿Y qué pasa con 'Ya es mediodía'?

Telecinco no se ha pronunciado al respecto de 'Ya es mediodía', el formato que nació con Sonsoles Ónega y que, a su marcha a Atresmedia, le fue otorgado a Joaquín Prat. Sin embargo, si leemos la descripción que el grupo de comunicación ha ofrecido respecto al nuevo magazine de Prat, este no difiere mucho de 'Ya es mediodía', por lo que todo parece apuntar a que Mediaset quiere un lavado de cara total de su parrilla aprovechando el cambio de Ana Rosa Quintana a la tarde. Es más, una vez llegue septiembre, los contenidos del día a día serán muy distintos, y es que no quedará nada de lo que había un año atrás ni la configuración será la misma.