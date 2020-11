Telecinco estrena 'Cantora: la herencia envenenada' el viernes 13 de noviembre contra 'La Voz'

El conflicto que mantienen Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera se ha convertido sin duda en el tema estrella de los formatos de Telecinco. El tema interesa, y mucho, a la audiencia de la cadena y por ello no sorprende que se esté tratando en todos sus magacines e incluso haya dado el salto al reality 'La casa fuerte' con una llamada de Kiko a su hermana Isa Pantoja dándole su particular versión de todo lo sucedido. Pero Mediaset ha decidido dar un paso más allá y ha programado un especial dedicado de forma íntegra al conflicto.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja e Isa Pantoja

Telecinco estrena este viernes 13 de noviembre en prime time el especial 'Cantora: la herencia envenenada'. Producido por La Fábrica de la Tele, en este programa especial se abordará el gran conflicto familiar que madre e hijo mantienen abierto y se darán todas las claves del origen del mismo: la herencia de Paquirri. Rivera confesaba días atrás que sus abogados habían empezado a revisar el testamento de su padre porque según él, "me huelo lo peor" y dejó claro que había sido engañado por su madre cuando era apenas un adolescente. "Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió", afirmó este en una conocida revista.

De ello se hablará en este programa especial del que apenas se saben todavía detalles. La cadena simplemente ha avanzado una breve pieza promocional en la que se deja claro de lo que se va a hablar pero no se ha anunciado la identidad de su presentador o presentadora, aunque parece previsible que Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera se harán cargo del mismo. Paralelamente, también es una incógnita si el especial contará con la presencia de alguno de los protagonistas del conflicto y tampoco sabemos la identidad de los colaboradores que participarán en el mismo aunque parece previsible que veremos a varios rostros del universo 'Sálvame' que hayan estado implicados en la polémica en mayor o menor medida.

Contra 'La Voz'

Lo que sí está claro es que con este movimiento, Telecinco ha querido aprovechar el final de temporada de 'Mi casa es la tuya' para intentar hacer frente a 'La Voz' en la noche de los viernes. El talent show de Antena 3 y Boomerang TV está plenamente consolidado y es líder holgado de su franja, algo que parece querer cambiar la dirección de Mediaset, que se enfrentará al espacio musical de Atresmedia con la polémica del momento. Será el segundo movimiento del grupo para hacer frente a un éxito de Atresmedia y es que este miércoles 11 de noviembre la cadena lanza la temporada 12 de 'La que se avecina', también con el objetivo de batir a 'Mask Singer: adivina quién canta'.