Dulce, en 'Sábado deluxe': "La relación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ya no tiene arreglo. La leña arde"

La guerra entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera se ha convertido en la comidilla de todos los programas de Telecinco. Madre e hijo están protagonizando una fuerte pelea que inevitablemente es analizada y comentada por los tertulianos de la cadena, tal y como hicieron en 'Sábado deluxe' el 7 de noviembre. Aprovechando que Dulce, principal enemiga de la cantante, había acudido al espacio para comentar 'La casa fuerte 2', Jorge Javier Vázquez quiso preguntarle directamente su opinión sobre la batalla familiar.

Jorge Javier Vázquez y Dulce Delapiedra en 'Sábado deluxe'

La que fue la mano derecha de la tonadillera era de las pocas que aún no se habían mencionado al respecto, por ese motivo, el presentador de 'Sábado deluxe' se acercó a la que fue niñera de Chabelita Pantoja. Dulce quiso dejar claro antes de nada, que solo había acudido al programa como colaboradora para hablar del reality donde se encuentra Isa y su prometido, Asraf Beno. Sin embargo, no tardó en cambiar de tema: "La relación entre Isabel Pantoja y su hijo ya no tiene arreglo. La leña arde", comentaba con tono de humor.

No obstante, admitió haberse sorprendido que la familia hubiera sacado a la luz este conflicto: "Nunca pensé que fuera a pasar públicamente. Mi niña ha sufrido mucho con lo que le dijiste y esa crisis de ansiedad es porque no lo pensábamos ninguno. Imagínate ella de su hermano", explicaba la invitada recordando que durante el estreno de la segunda temporada de 'La casa fuerte', Chabelita sufrió un ataque de ansiedad al escuchar las fuertes declaraciones que hizo su hermano sobre su madre en exclusiva para la revista Lecturas.

"Todo lo que hace Isabel Pantoja se le vuelve en contra"

El presentador de 'Sábado deluxe' preguntó a la examiga de la tonadillera si le había contado algo de los tejemanejes económicos que podría haber hecho Isabel Pantoja a Kiko Rivera: "Nunca le he contado nada a Isa Pantoja sobre los tejemanejes, no sabe nada, ni lo que debería de saber de sí misma", afirmaba la niñera. Lo que sí que explicó es que Chabelita llegó a darle "todo lo que tenía" a su madre por el tema de la cárcel: "No devuelve nada a nadie", aseguraba Dulce. La colaboradora piensa que la situación "va a acabar muy mal" y que ella "lo veía venir": "Todo lo que hace se le vuelve en contra", concluye la Delapiedra, quien ha confirmado que visitará el plató de 'Sábado deluxe' el próximo 14 de noviembre como invitada del programa para hablar de todo el asunto.