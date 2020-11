La bomba de 'Sálvame' sobre Isabel Pantoja que podría destrozar su relación con Kiko Rivera

"Estando contigo se irán por el río mis pena. Mi pequeño del alma, con tu piel de canela", cantaba Isabel Pantoja a su querido hijo Kiko Rivera allá por 1985. Pero la idílica historia de una madre coraje adorada por su retoño se tambalea después de la entrevista exclusiva que el cantante y concursante de 'Gran Hermano VIP' ha concedido a la revista Lecturas, donde critica por primera vez a su madre y desvela su lado oculto. "Creo que si contamos las veces que me has usado y yo a ti, me ganas con creces. Te has vendido como la mejor madre del mundo. Y, mamá, perdóname pero no lo eres", asegura el cantante "Quítate el top".

Isabel Pantoja y Kiko Rivera

Una potente entrevista realizada por Mila Ximénez que se convirtió en el tema estrella de 'Sálvame' en la tarde del miércoles 4 de noviembre. Pero lejos de calmar las aguas, el programa de La Fábrica de la Tele echó más leña al fuego con un bombazo desvelado por Jorge Javier Vázquez que puso todavía más en jaque la idílica relación entre madre e hijo.

"Quería enviar una corona de flores y pretendía cargarle la cuenta a Mediaset España. Pidió también un coche a la cadena para que la llevasen desde Cantora al cementerio y luego no apareció", reveló Vázquez sobre la supuesta actuación de Pantoja tras el fallecimiento de la madre de Irene Rosales en febrero de 2020. "Después de que estaba todo organizado no apareció", insistió.

La crisis de los Pantoja-Rivera

En la exclusiva concedida a Lectura, el propio Kiko Rivera confiesa que su madre solo se interesó por su familia en el mismo día del funeral de su suegra, Mayte Vázquez. El día del fallecimiento, el cantante envió un mensaje a Pantoja para decirle que ahora era la única abuela que le quedaba a sus hijas. Sin duda, una complicada relación entre madre e hijo que podría romperse para siempre después de esta delicada noticia.