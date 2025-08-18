Telecinco retira 'Agárrate al sillón' de los domingos

Programa relacionado
Sin embargo, parece que esto no volverá a ocurrir, ya que durante el domingo 17 de agosto Telecinco solo emitió el programa presentado ahora en verano por César Muñoz, Àlex Blanquer y Terelu Campos. Esto fue un cambió con respecto al domingo 10 de agosto, donde sí que hubo episodio del concurso.
Telecinco dejará de emitir 'Agárrate al sillón' los domingos
Por lo tanto, la táctica del canal principal de Mediaset España se ha modificado sobre la marcha y ha decidido volver al plan inicial, que es emitir 'Agárrate al sillón' durante las tardes de lunes a viernes, al igual que hace el líder en ese ámbito, 'Pasapalabra'. Al final, el programa de Alemany nació con la misión de competir con el longevo programa representado por Roberto Leal, que parece incombustible y que se mantiene sólido temporada a temporada. De esta manera, 'Fiesta' recupera la totalidad de su duración y toda la tarde queda para ellos tanto el sábado como el domingo.
'Fiesta' recupera toda la duración de su emisión el domingo después de que Telecinco retire 'Agárrate al sillón' de esa franja
Cambio en la estrategia
'Agárrate al sillón' nació por la necesidad de revitalizar las tardes de la cadena de Mediaset después de que 'Reacción en cadena' perdiese fuerza. El nuevo formato comenzó con aceptables resultado y llamó la atención de la audiencia. Debido a ello, y tratando de impulsar más a el concurso, Telecinco puso un programa extra el domingo, día en el que no tendría que competir con 'Pasapalabra'.
Esta estrategia funcionó bien y se repitió durante dos semanas consecutivas. Aunque arrancó con un esperanzador 10,3% de share en la tarde del domingo de Telecinco, la siguiente semana bajó hasta firmar un 8,3% de cuota de pantalla. Ante estos resultados, muy en la línea de 'Fiesta', la cadena ha decidido no seguir gastando entregas durante los fines de semana.