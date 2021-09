Telecinco prepara la vuelta de 'Idol Kids' sin Isabel Pantoja

La estrategia de Mediaset para contrarrestar la subida de Antena 3 está consistiendo básicamente en apostar por la telerrealidad y los talents. Y, siguiendo esa dinámica, Telecinco ha decidido recuperar 'Idol Kids'. Según informa YoTele, la cadena se encuentra en plena pre-producción de la segunda temporada del talent show infantil que, al parecer, sufrirá importantes cambios.

Isabel Pantoja en 'Idol Kids'

El más llamativo, al menos que se sepa por ahora, es que Isabel Pantoja, uno de los principales atractivos del programa, no repetirá como jurado. Sin embargo, la ausencia de la tonadillera podría no ser la única. El medio asegura que el productor musical Carlos Jean estaría también descartado como integrante del jurado de la nueva edición, y califica de poco probable el regreso de Edurne, a la que actualmente podemos ver también en Telecinco en la séptima edición de 'Got Talent España'.

Por esa razón, los responsables del programa producido por Fremantle estarían ya buscando unos sustitutos lo suficientemente atractivos como para dar un empujón al formato musical con el objetivo de arrancar las grabaciones a lo largo del próximo mes de diciembre. El que sí podría repetir como presentador del show es Jesús Vázquez, aunque habrá que esperar a tener una confirmación oficial.

Una temporada con resultados discretos

Con una media de 16,7% de share, 'Idol Kids', que cerró su primera edición en diciembre del pasado año coronando a la joven Índigo como su gran ganadora, fue uno de los primeros damnificados del éxito de las ficciones turcas de Atresmedia. El talent se vio obligado a enfrentarse a 'Mujer', la serie que podríamos considerar como la precursora del fenómeno en prime time, y tan sólo fue capaz de ganarle la batalla a la ficción protagonizada por Özge Özpirinçci en dos de sus ocho enfrentamientos directos. Y todo eso a pesar del tirón mediático de Isabel Pantoja después de que se destapase el escándalo de la herencia de Paquirri.

A falta de conocer si la baja ha sido decisión de la cadena, la productora o la cantante, lo cierto es que el hecho de que Mediaset decidiese apostar por una serie de especiales protagonizados por su hijo Kiko Rivera en los que acusaba directamente a su madre y a su tío Agustín de haberse apropiado de los bienes que le correspondían, sumado al descalabro de la primera edición de 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', podría haber precipitado su salida.