'La casa fuerte 2': JD, segundo concursante expulsado de la edición

La noche del domingo 22 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su octava gala, con JD y Sonia Monroy como pareja nominada desde la gala previa del jueves. Una cita en la que uno de los dos debía ser expulsado, según la decisión de la audiencia, que acabó echando a JD del reality para desesperación de Monroy. De hecho, la barcelonesa ya había manifestado su malestar tras conocer su nominación, hasta el punto que se mostró a favor de abandonar el programa a pesar de la penalización.

JD y Sonia Monroy, antes de conocer la decisión de la audiencia en 'La casa fuerte 2'

La reacción inicial de Monroy tras conocer su nominación y la de su marido no se quedó en la gala, donde no dudó en tachar a Cristini Couto y Rebeca Pous de "falsas" después de que ambas concursantes tuvieran que desempatar entre ellos y la pareja formada por Albert Álvarez y Marta Peñate. La barcelonesa acabó cargando especialmente contra Chabelita Pantoja y Asraf Beno, dado que consideró la nominación por su parte como una traición, a raíz de la buena relación que habían mantenido con ambos.

Dicho punto en la nominación fue decidido por Pantoja, quien alegó que apenas tenía trato con Monroy y JD, al contrario de lo que ambos creían, lo que acabó provocando que la pareja nominada descargara su enfado contra el cartel del gallinero, al que los concursantes habían nombrado como "Cantora". Ya en la gala de la expulsión, las dos parejas volvieron a protagonizar un breve encontronazo, tras lo cual los concursantes repartieron sus lingotes entre Sonia y su marido, dejándolo en un empate, para la agradecida pareja. Finalmente, Jorge Javier Vázquez comunicó la decisión del público, que poco sorprendía al expulsado, quien declaró que el hecho de que se decantaran por Monroy "es la mejor decisión ha hecho España".

"Voy a dar guerra"

"Yo estoy aquí gracias a Sonia y te agradezco esta oportunidad porque vivir esto no se vive todos los días", declaró JD, a su pareja, antes de añadir que "conocía mucha gente que merece la pena". "Aprendí cosas de España, los bailes, la cocina. Me voy con las cosas bonitas, más que las malas", manifestó el expulsado, quien instó a "conocer más las cosas buenas que las peleas o los cotilleos". "Gracias todos, sé que ha sido una decisión muy dura", añadió por su parte Sonia, quien apostaba porque el programa no habría hecho "ni cincuenta euros con el televoto, porque sus fans son mis fans". "Hicieran lo que hicieran, nos iba a hacer daño", concluyó la concursante, quien pidió a Jorge Javier que cuidara bien de su pareja y prometió "seguir bien y voy a dar guerra". Comenzaba así una nueva etapa del reality para Monroy, quien tendría que formar pareja con Tony Spina, como nnuevo concursante del programa.