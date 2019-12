Gianmarco, indignado con Kiko Hernández en 'Sálvame': "¡Estoy harto de tus ataques!"

El triángulo amoroso entre Adara Molinero, Hugo Sierra y Gianmarco Onestini sigue siendo protagonista de todos los formatos de Telecinco. La situación ha ido ganando peso con el paso de las semanas y es muy previsible que tras el final del reality y con la chica fuera de la casa, todavía sigan sucediéndose las visitas a todos los magacines y las portadas de la revistas por parte de los tres. Precisamente, el italiano ha vuelto a un plató de Telecinco para seguir hablando del tema.

Kiko Hernández intenta hablar con Gianmarco Onestini en 'Sálvame'

Tras el beso entre Molinero y Sierra en su reencuentro en 'GH VIP 7' y su posterior visita a la casa para dormir con la chica, Onestini no había vuelto a pisar ningún plató que no fuese el del reality, hasta ahora. Este miércoles 18 de diciembre, el italiano acudió a 'Sálvame' para defender su relación con la finalista de 'GH VIP 7'. Este tuvo que enfrentarse una vez más a las constantes preguntas y acusaciones de los tertulianos, hasta el punto que terminó estallando contra Kiko Hernández: "Estoy sinceramente harto de tus ataques sin un mínimo de credibilidad", acusó el exconcursante de 'GH VIP 7'.

Pero la cosa no quedó ahí y es que una broma de Kiko Hernández provocó un nuevo conflicto entre ambos. El colaborador comparó a Gianmarco con Ian (el chico con el que Macarena fue infiel a Rafa Mora), algo que no gustó en absoluto al italiano. "¡No fue mi culpa!", afirmó visiblemente indignado el italiano, mientras Kiko Hernández le recordaba que todo se trataba de una simple e inocente broma y que en ningún momento pensaba que él fuese el culpable de que se rompiese la relación entre Adara y Hugo Sierra.

Gianmarco se defiende

Después, Onestini explicó que el hecho de que Hugo Sierra no quisiera dormir con Adara o que la dijera "vete a la mierda" no tenía nada que ver con él, pues no se habían conocido: "Que digas que me he metido en una pareja cuando todos han dicho que estaba rota, no tiene sentido", afirmaba el de Bolonia. Algo que comparte Hernández:"Tu no tienes ninguna responsabilidad. La única responsable y "culpable" se llama Adara Molinero". "¿Culpable de enamorarse? ¿Pero que discurso es ese? ¿Qué estamos en el "medievo"? Porque si una mujer quiere ser feliz, se merece ser feliz", concluía Onestini.