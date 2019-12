'GH VIP 7' en 20 momentazos: de la fiesta de las uvas al beso de Adara y Gianmarco

103 días son los que han pasado las finalistas de 'GH VIP 7' antes de que esta edición llegue a su fin. Desde que el 11 de septiembre de 2019 la famosa casa de Guadalix de la Sierra abriera sus puertas a una nueva tanda de famosos han sido muchas horas de programa que los concursantes han vivido con la intensidad que el formato requiere. Muebles aparte, la mayoría de los VIP de esta edición han sabido poner la carne en el asador para darnos momentazos dignos de recordar.

1 La fiesta de las uvas

Ha sido una edición trepidante en la que siempre ha parecido que nada estaba decidido. Desde que dos grandes enemigos se hicieran íntimos hasta que. Porque, como diría Adara , "madre mía, madre mía, madre mía" lo que ha dado de sí 'GH VIP 7'. Son muchos los buenos (y malos) momentos los que han vivido los concursantes haciendo disfrutar a los fans del programa que ha terminado siendo. En FormulaTV hemos querido recopilar algunos de los mejores momentos de 'GH VIP 7'.

Hugo, Adara y Dinio disfrutando de la fiesta de las uvas en el jardín de 'GH VIP 7'

Tras una gran bronca entre Mila Ximénez y Hugo Castejón en las primeras horas en Guadalix de la Sierra, la casa quedaba dividida para siempre. Frente al gran grupo que apoyaba a la colaboradora de 'Sálvame', el ex de Marta Sánchez encontraba refugio en Dinio García y Adara, que se convirtieron en un trío inseparable. Así, se vivieron las primeras semanas de 'GH VIP 7', con una gran tensión que se hacía más y más grande por tener que vivir en el ya casi olvidado búnker. Quizá este enfrentamiento entre los dos grupos de la casa llegó a su punto más alto en la fiesta de las uvas. Una celebración que el programa proponía inocentemente sin saber que iba a provocar que los concursantes dejaran al trío minoritario encerrado en el jardín entre insultos y descalificaciones y una amenaza de abandono masivo.

2 La amistad de Adara y Maestro Joao

Adara y Maestro Joao se encuentran en la Gala 1 de 'GH VIP 7'

Llegaron a Guadalix de la Sierra como enemigos. Todas las miradas estaban puestas aquella noche en lo que sería el primer encuentro entre Adara Molinero y Maestro Joao. Un hombre, Pol Badía, había enfrentado a la exconcursante de 'GH 17' y al vidente que, ante la sorpresa de todos, acabaron convirtiéndose en grandes amigos. A pesar de su tenso primer encuentro, Adara y Joao rápidamente se unieron a base de risas, bailes, horas muertas en la casa y, sobre todo, confesiones. Toda una lección sobre cómo sobrellevar las rupturas y los cambios que nos presenta la vida.

3 La alergia al melocotón de Nuria

Nuria se derrumba en plató tras verse obligada a abandonar 'GH VIP 7'

¿Qué probabilidad hay de que entres a un concurso de famosos siendo casi anónima y te expulsen por la alergia a un alimento en concreto? Posiblemente ninguna, pero es una manera breve de resumir el paso de Nuria Martínez por 'GH VIP 7'. La catalana, que llegó al programa anunciada como "amiga especial" de Omar Montes aunque ella reivindicaba ser influencer (cuenta con miles de seguidores en Instagram), se vio obligada a abandonar el concurso por su alergia al melocotón. Ella misma aseguró que le parecía una decisión muy drástica y muchos lo achacaron al poco juego que estaba dando. ¿Le darán una segunda oportunidad a Nuria en otro reality?

4 El "enamoramiento" de Irene Junquera por Alba Carrillo

Irene Junquera y Alba Carillo disfrazadas de pollo en 'GH VIP 7'

Aunque en las últimas semanas del programa hemos visto a Irene Junquera convertida en jefa de campaña de Alba Carrillo por petición expresa de la modelo, su relación dentro de la casa ha sufrido bastantes altibajos provocados, en parte, por un mensaje de la audiencia que decía que Alba manipulaba a Irene como quería. Su cercanía, de hecho, fue interpretada por muchos como una posible atracción de la periodista por la modelo. "Irene tiene atracción por Alba. Hay que normalizar estas cosas, es como cuando decimos que a Estela le puede gustar Kiko", sentenció en su momento Sofía Cristo. Algo con lo que Alba Carrillo llegó a bromear recordando su relación con Irene en las primeras semanas.

5 La "traición" de Kiko Jiménez y El Cejas a Mila Ximénez

Mila Ximénez descubre la traición de Kiko Jiménez y El Cejas en 'GH VIP 7'

Cuando la permanencia en la casa está en juego, las amistades penden de un hilo. Es por esto que a lo largo de la historia del formato hemos visto cómo algunos concursantes traicionaban a sus "intocables" en las nominaciones para dar rienda suelta a su estrategia. En 'GH VIP 7' la primera traición la protagonizaron Kiko Jiménez y El Cejas, dejando a Mila Ximénez en manos del público. Esto provocó que la unión entre la periodista y el youtuber se debilitara, mientras que estallaba la guerra para siempre entre Ximénez y el de 'Mujeres y hombres y viceversa'. Más adelante, llegarían otras traiciones a la edición como la de Antonio David a su "intocable" Noemí Salazar.

6 La entrada de Pol Badía

Maestro Joao y Pol Badía se reencuentran en 'GH VIP 7'

Puede que el "fracaso" de la trama de Adara y Maestro Joao como rivales propiciara la entrada de Pol Badía en el programa para debilitar su unión. También puede que la confesión de Joao sobre una relación secreta con otro chico que no era el de 'GH 17' convirtiera a este último en el candidato perfecto para cubrir el hueco dejado por Nuria en el programa. Y así fue. Pol Badía se convirtió en concursante de 'GH VIP 7' y su llegada se convirtió en la excusa perfecta para que Joao se mostrase ante toda España como un potencial actor de futuras telenovelas. Y es que el reencuentro de la peculiar pareja, en el que Pol le pedía explicaciones sobre su infidelidad, nos dejó una de las interpretaciones más impactantes que hemos visto en televisión en 2019 acompañada de frases como: "Sentí que estaba contento, pero no era feliz".

7 La relación de Estela Grande y Kiko Jiménez

Estela Grande y Kiko Jiménez, ¿más que amigos en 'GH VIP 7'?

Pocos podían imaginar que la "who" de la edición (o al menos así es como se definía ella misma al comienzo del concurso) iba a protagonizar una de las tramas más potentes del programa. Y es que Estela Grande ha sabido hacerse notar en la casa desde que arrancó el reality hasta ser la última expulsada antes de la recta final. Si hay algo que ha marcado el paso de la madrileña por 'GH VIP 7' es su relación con Kiko Jiménez. Su acercamiento, interpretado por muchos como un montaje de unos o de otros, acabó haciendo estallar la guerra entre Diego Matamoros, Sofía Suescun y los dos concursantes del programa. Aunque Estela ha defendido hasta el final que siempre lo quiso como amigo, Kiko no dudó en confesar que había tenido dudas sobre sus sentimientos hacia la modelo. Una historia que parece tener muchos capítulos que dar aún en los platós de Telecinco.

8 La supuesta maldición de Maestro Joao a Gianmarco

Gianmarco llora desconsolado por una posible maldición de Joao

Los poderes de Maestro Joao han sido puestos en duda en incontables ocasiones. Lo que nadie se esperaba es que alguien pudiese temer una maldición del vidente por un inocente gesto. Tras una discusión de lo más absurda (si es que alguna de las que suceden en la casa no lo es), Joao hacía el gesto de la cruz hacia Gianmarco Onestini provocando el terror en él. El italiano acabó llorando en el confesionario por el temor a haber recibido una maldición del "adivino", como él lo llamaba. Aunque acabó uniéndose al tono jocoso de sus compañeros sobre el tema, aquellas lágrimas de Gianmarco no eran ninguna broma y varios compañeros tuvieron que explicarle "en España ese gesto no condena a muerte, es un simple cruz y raya, no te ajunto" para que se tranquilizase.

9 Los piojos de Alba Carrillo

Alba Carrillo contra los piojos en 'GH VIP 7'

En 'GH VIP 6' se vivió, por primera vez, la presencia de una concursante embarazada en la casa de Guadalix con la entrada de Verdeliss. Y en 'GH VIP 7' se ha vivido probablemente también por primera vez la presencia de piojos en la casa. Sí, Alba Carrillo lo confesó durante una acalorada discusión: "¡Tengo piojos y ahora os jodéis todos!", sentenciaba la modelo. Más adelante el Súper confirmaría la noticia y le facilitaría a los concursantes los productos necesarios para poner fin a la peculiar plaga de la casa.

10 Rocío Flores y el pasado de Antonio David

Rocío Flores y Antonio David se reencuentran en la casa de 'GH VIP 7'

Antonio David llegaba a 'GH VIP 7' como una de las grandes apuestas de la edición. Su paso por el programa ha sido bastante mediocre pero nos ha permitido conocer a su hija, Rocío Flores, la gran revelación del programa. La joven, que hasta el momento se había mantenido al margen de los medios, se ha convertido en un personaje clave en el plató para defender a Antonio David y dar pequeños detalles sobre la histórica polémica de sus padres. Rocío Flores se ha desenvuelto como pez en el agua dando grandes momentos por su desparpajo y ya podría estar negociando su participación en 'Supervivientes 2020'.

11 La bronca de Jorge Javier a Alba Carrillo

Jorge Javier Vázquez abronca a Alba Carrillo en 'GH VIP 7'

El concurso de Alba Carrillo ha sido una auténtica montaña rusa. La modelo llegaba con ganas a la casa de Guadalix de la Sierra, aunque poco a poco se le fueron apagando. Su mente estaba fuera y en la batalla judicial en la que está inmersa con el padre de su hijo. Esto y los mensajes que recibía del exterior (una foto de su exmarido junto a su nueva mujer, un incendiario tuit de Miguel Frigenti...) hicieron que Alba no lo diera todo como se esperaba de ella. Tras su pasividad ante ciertos comentarios de los compañeros o del propio Jorge Javier Vázquez, el presentador se vio obligado a darle un duro toque de atención. "Lo que no se puede hacer es echar mierda de esa manera contra la gente de este programa. Si tú tienes un problema, ten la decencia y la vergüenza de coger la puerta y pagar la penalización", le acabó diciendo Jorge Javier a una Alba que reclamaba ayuda psicológica por lo que estaba pasando. Esta bronca del presentador sirvió como punto de inflexión para que Alba Carrillo diera un giro a su concurso y se convirtiera de nuevo en la Alba Carrillo activa, divertida y con garra a la que nos tiene acostumbrados en sus apariciones televisivas.

12 Los "qué le dirías a la persona que te animó a entrar" de Mila Ximénez

Mila Ximénez, muy seria en 'GH VIP 7'

Mila Ximénez arrancó su participación en 'GH VIP 7' al grito de "¡por la gatera no!", expresando su negativa a entrar en la casa a cuatro patas. Como si de una declaración de intenciones se tratara, Mila Ximénez dejaba claro en aquel momento que su paso por el programa no iba a ser un camino de felicidad y armonía. Si ha estado más de 100 días en la casa, ha dicho que quería abandonar en unas 200 ocasiones y se ha quejado continuamente de lo mal que lo pasaba en el programa. Esto hizo que Jorge Javier Vázquez comenzara a preguntarle a su amiga una de las frases icónicas del programa: "¿Qué le dirías a la persona que te animó a entrar?", refiriéndose, entre otros, a él mismo. La pregunta ha conseguido diversas respuestas, desde el "¡que se vaya a la mierda!" al agradecimiento final de la periodista por haber vivido esta intensa experiencia.

13 La noche de Halloween

Noemí Salazar tras superar el pasaje del terror de 'GH VIP 7'

Si hay una noche esperada por los fans de 'Gran Hermano' en cada edición es la noche de Halloween. El trabajo y esfuerzo depositado por el programa en esta gala tan especial es más que evidente y siempre acaba dando grandes momentos. Ver a los concursantes atravesar el pasaje del terror para dar sus nominaciones o conseguir la inmunidad siempre mantiene a los espectadores enganchados a la pantalla. En esta edición Noemí o Antonio David, que lo pasó realmente mal, protagonizaron los momentos más divertidos de la noche del terror en Guadalix. "¡Lo reprendo en el nombre de Jesús!" o "¡me cubro con tu sangre, Señor!" fueron algunas de las proclamas que realizó la Salazar para encomendarse a Dios, a quien no dudó en explicarle la situación: "Señor, yo sé que a ti esto no te gusta, pero es que es del trabajo, ¿sabes?".

14 Hugo Castejón, repescado

Hugo Castejón, muy feliz tras ser repescado en 'GH VIP 7'

Pero si hay algo que de verdad daba miedo a los habitantes de la casa de Guadalix era la posibilidad de que Hugo Castejón volviese a la casa. Y como la audiencia es soberana y, muchas veces, bastante puñetera, decidió convertir al cantante en el concursante repescado de la edición. Así, tras batirse en duelo contra Kiko Jiménez y El Cejas, elegidos también por los espectadores como candidatos a la repesca, Hugo Castejón volvía a 'GH VIP 7' para revolucionar de nuevo la casa.

15 La primera escena en directo de la telenovela con Mila, Joao y Gianmarco

Mila Ximénez, Maestro Joao y Gianmarco improvisan una escena de culebrón en 'GH VIP 7'

Mientras en Divinity triunfan las telenovelas turcas, 'GH VIP 7' quiso hacer lo propio con su particular telenovela. Durante una de las pruebas semanales, los concursantes tenían que protagonizar distintas escenas en un barco. Para inaugurar esta prueba, Jorge Javier Vázquez le propuso a Maestro Joao, Mila Ximénez y Gianmarco que improvisaran una escena. Lo que el presentador no se esperaba es que los tres aceptasen de buen grado y nos dieran un hilarante sainete sobre un triángulo amoroso en alta mar que se convirtió en uno de los grandes momentos de la edición. "A mí siempre me ponen en popa", fue una de las grandes frases de Joao, que aconsejaba a Mila por dónde tirarse por la borda.

16 Las conversaciones de Adara y Joao en el confesionario

Adara y Joao en el confesionario de 'GH VIP 7'

Han pasado 18 ediciones de anónimos y 6 de famosos desde que el formato llegó a nuestro país y aún hay concursantes que aún no recuerdan que en 'Gran Hermano' todo se graba. Así, en una serie de conversaciones de Adara y Maestro Joao en el confesionario, donde se pensaban que no estaban siendo grabados, descubríamos que la relación de la madrileña y Hugo Sierra no era tan ideal como nos habían hecho creer y que empezaba a confundir sus sentimientos hacia Gianmarco. Fue allí también donde la de 'GH 17' contestaba un tímido "sí" cuando el vidente le preguntaba si estaba enamorada del italiano al que no dudaba en abrazar en ese preciso instante.

17 El encuentro Joao-Pol-Alberto

Alberto, el amante de Joao, y Pol Badía discuten en 'GH VIP 7'

En 'GH VIP 7' el Maestro Joao ha demostrado tener una posible nueva salida profesional si lo de la adivinación no le funciona: las telenovelas. Además de hacerlo de diez en la ya mencionada prueba semanal y dar una lección de dramatismo del bueno en su reencuentro con Pol, el vidente no bajó el listón en su cara a cara con el catalán y su amante, Alberto. El reencuentro de este peculiar trío no dejó indiferente a nadie. Tampoco al recién expulsado Maestro Joao, que aseguró estar viviendo "un momento terrible" y se debatía entre el amor y los reproches de uno y otro.

18 Adara se distancia de Hugo tras las pillada con Joao

Adara y Joao se despiden entre lágrimas en la sala de expulsión de 'GH VIP 7'

En su segunda etapa en la casa de 'GH VIP 7', Hugo Castejón se encontró con la sorpresa de que Adara ya no era esa amiga fiel que había hecho en las primeras semanas del concurso. La madrileña no dudaba en reprocharle ciertas actitudes al repescado hasta acabar enfrentándose a él y posicionándose con el resto de la casa. Esta frustrada relación recibiría un nuevo golpe al descubrirse, tras la salida de Maestro Joao, una conversación de Adara y el vidente en los minutos previos a su expulsión criticando la actitud de Hugo. Desde aquel momento, la relación de Adara y Hugo nunca volvió a ser la misma.

19 El inglés de Noemí Salazar

Las finalistas de 'GH VIP 7' despiden a Noemí Salazar

Noemí Salazar llegaba a la casa de 'GH VIP 7' confesando que lo hacía para cumplir su sueño. Poco a poco fue quedándose a la sombra de otros concursantes como Alba Carrillo o Estela Grande y acabó siendo elegida como mueble de la casa. Sin embargo, esto no apagó el buen humor de la de 'Los Gipsy Kings', que siempre provocaba las risas de los espectadores con sus reacciones y sus peculiares expresiones. Semana a semana, Noemí consiguió aguantar en el programa hasta convertirse en la cuarta finalista. Liberada de la presión de las nominaciones y de la presencia de hombres en la casa, daba rienda suelta a su gracia natural sorprendiéndonos con momentos como su "ladies, Monday I books" ("chicas, el lunes libramos") en su intento de aprender inglés a raíz de la última prueba de la edición.

20 El beso de Adara y Gianmarco

Gianmarco abraza a Adara en su primer reecuentro en 'GH VIP 7'

Desde la llegada de Gianmarco a 'GH VIP 7' se mostraron imágenes que parecían evidenciar el interés del italiano por algunas de sus compañeras. Primero fue aquella conversación mediante signos con Anabel Pantoja y, más adelante, llegaría el acercamiento a Irene Junquera o Alba Carrillo. Pero si hay una historia que ha culminado el de 'Grande Fratello' en la casa es su carpeta con Adara. Juntos vimos cómo nacía esa especial amistad, que cada vez resultaba más cercana. Más adelante escuchamos la confesión de Adara y seguimos al italiano recorriéndose distintos platós y entrevistas para hablar de sus sentimientos contra los de Hugo Sierra. Y, finalmente, pudimos disfrutar del beso de la pareja en la casa de Guadalix. Este momento totalmente inesperado ha demostrado que en 'GH VIP' no hay nada escrito y que hay concursantes como Adara que no tienen miedo a nada dentro de la casa.