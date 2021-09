La entrada de Bigote Arrocet a 'Secret Story: La casa de los secretos' ha supuesto un torrente de emociones, sobre todo negativas, en el clan de las Campos. Nada más pisar el reality show, el chileno afirmó que la versión de la veterana presentadora de televisión sobre su ruptura no es cierta, cosa que ha hecho estallar a Carmen Borrego y Terelu Campos.

Carmen Borrego y Bigote Arrocet

"Bigote miente, pero no miente ahora, es muy mentiroso, miente siempre. Es un hombre muy difícil para tener una relación", empezaba diciendo Borrego en 'Sábado deluxe' durante su entrevista del 11 de septiembre. "Bigote ha dicho que volvió con tu madre por pena", adelantaba Jorge Javier Vázquez sobre unas declaraciones del humorista en la casa del reality. "Me das mucho asco, eres un desgraciado. ¿Por pena o por no tener una casa a dónde ir?", respondía Borrego, muy contundente.

"Vamos conociendo cómo es esta persona. Nuestra familia ha respetado a Edmundo y no se lo merece, ¿Cómo se puede decir eso de un ser humano?", se preguntaba la hija de María Teresa Campos, mostrándose muy molesta. "Una relación se puede acabar de muchas maneras pero la manera en que lo hizo él fue muy cruel", añadía también la colaboradora de 'Sálvame'.

Las pruebas de Terelu

Por su parte, Terelu Campos conectó en directo con 'Viva la vida' para aportar sus pruebas sobre cómo fue realmente la ruptura de su madre con el cómico. "Me esperaba cualquier cosa, ¿de qué va a hablar?", se cuestionaba la colaboradora del programa, antes de narrar cómo ella misma le suplicó que escribiera a su madre para comunicarle la ruptura, en lugar de desaparecer de repente como pretendía hacer. "Ya he escrito a tu madre", leía Campos, haciendo referencia a uno de los últimos mensajes que intercambió con el chileno, desmontando su versión.