El jueves 23 de septiembre, Telecinco emitió la segunda gala de 'Secret Story: La casa de los secretos', a cargo de Jorge Javier Vázquez, en la que se resolvía por fin el duelo entre Bigote Arrocet y Miguel Frigenti, tras la salvación de Emmy Russ y Cristina Porta en la cita con Carlos Sobera, cuarenta y ocho horas antes. De esa forma, la batalla en manos de la audiencia concluyó con la salida de la casa por parte de Arrocet.

Miguel Frigenti y Bigote Arrocet antes de conocer al expulsado de la Gala 2 de 'Secret Story'

La gala arrancó a las 20.00h con los porcentajes de los votos del público repartidos entre un 77,4% y un 22,6%, que apenas variaron ya en la franja de prime time. Lejos de vivir una noche tranquila y centrada en su posible expulsión, Frigenti terminó despidiéndose de sus compañeros tras una acalorada bronca con Sandra Pica, en la que ni siquiera las palabras tranquilizadoras de concursantes como Isabel Rábago o Sofía Cristo consiguieron calmarlo antes de que se retirase con Arrocet a la sala de expulsión. "Me piro", vaticinaba el castellano-manchego, después de ver el reparto de los porcentajes, ya situados en un 75,6% y un 24,4%.

"Estoy harto de que, cada vez que hablo o me intento defender, toda la casa me lo recrimine. Es agotador. Es como si fuera la peor persona del mundo", manifestaba un hastiado Frigenti, cuando Vázquez hizo referencia a su tensa despedida. El concursante protestó por el hecho de que algunos de sus compañeros lo tacharan de ser "muy víbora y muy mala persona y yo no tengo derecho a responder". "No debería meter cosas de fuera, pero aquí prejuicios tienen todos, porque si no los tuvieran, no me habrían tratado así", defendió el castellano-manchego, antes de verse sorprendido al anunciarse que era su compañero el expulsado de la noche.

Así ha sido el momento de la expulsión de Bigote ???? ¿Qué os ha parecido? #SecretGala2 pic.twitter.com/wNnB9n02LN — Secret Story España (@SecretStory_es) September 23, 2021

"Soy hermano de mi padre"

"La realidad la tengo superclara, tengo la conciencia tranquila", confesó Arrocet, cuando Vázquez quiso saber cómo se encontraba. "Estoy a mil. Estoy pensando en mi madre, en mi novio, en mi primo, que me decían que en mi primera semana me piraba", manifestaba por su parte Frigenti, nervioso, tras lo cual quiso dejar claro a su madre que "si me ves llorando, que sepas que aquí estoy feliz y te tengo en la cabeza y, por ti, voy hasta donde el público quiera. Si me equivoco, perdóname". "Es verdad que, antes, he pensado: 'para lo que me queda, digo todo lo que pienso'", confesó el concursante, sobre su alterada marcha de la casa.

"Voy a jugar más la cabeza, porque las dos semanas que llevo aquí lo he hecho con el corazón, no era consciente de dónde estaba hasta que vino la psicóloga y me abrió los ojos", adelantó también Frigenti, antes de despedirse de su compañero, cuya expulsión supuso que desvelase su secreto: "soy hermano de mi padre". "Nací en Buenos Aires y, cuando me inscribieron en el registro, se equivocaron con el nombre y el apellido de mi padre", explicó Arrocet, algo que lo había "convertido", ante las autoridades argentinas, en hermano de su padre, puesto que no hay posibilidad de cambiar dicha documentación.