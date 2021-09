El lunes 27 de septiembre, La 1 de Televisión Española emitió la tercera entrega de 'MasterChef Celebrity 6', en la que los aspirantes se enfrentaban a nuevos retos para defender su permanencia en el concurso. La cita contó con la presencia de Antonia Dell'Atte y los chefs Ángel León y Jesús Sánchez, a lo largo de las distintas pruebas, que propiciaron la eliminación de Vanesa Romero del talent culinario.

Los aspirantes de 'Masterchef Celebrity 6' en el tercer programa

La primera prueba dio a los aspirantes la posibilidad de jugar con el fuego para demostrar su destreza a la hora de flambear platos, tanto dulces como salados, a lo largo de 75 minutos. Un reto en el que debían emplear unos ingredientes secretos que fueron destapando de varias cajas y que dejó tras de sí valoraciones, en general, bastante negativas. De hecho, los jueces calificaron algunos platos como "incomibles", como ocurrió en el caso de Julián Iantzi y Arkano. En el lado opuesto de la balanza, los jueces situaron en el top de los aspirantes a Eduardo Navarrete y Belén López, antes de que coronasen al diseñador como el mejor de la prueba. Para la prueba de exteriores, el equipo del programa se trasladó a Comillas, en Cantabria, donde los aspirantes, divididos en dos equipos, debían elaborar un menú de cuatro platos, dos por grupo, basado en algunos de los mejores productos de esa tierra.

A la hora de nombrar a los capitanes, la tarea recayó en Navarrete, que se designó a sí mismo y su compañera López: el diseñador trabajó con Victoria Abril, Carmina BarriosVerónica Forqué, Terelu Campos, Yotuel Romero y David Bustamante, mientras que López se puso el frente de un grupo formado por Romero, Arkano, Iván Sánchez, Iantzi, Juanma Castaño y Miki Nadal. El cocinado, sin embargo, no fue demasiado bien: Pepe Rodríguez y Jordi Cruz no tardaron en repartirse entre ambos equipos, con el fin de echarles una mano. Así, mientras el grupo de López estuvo falta de ritmo, con platos diferentes e incluso "a medias", el de Navarrete recibió un tirón de orejas de los jueces por la constante tensión entre sus miembros y el desastroso emplatado, lo que no había impedido que fueran un equipo "muy trabajador". Una valoración que concluyó con el triunfo de este segundo grupo, mientras que Yotuel fue escogido como el mejor de los aspirantes.

"Es una montaña rusa de emociones"

De vuelta a las cocinas, López, Romero, Arkano, Sánchez, Iantzi, Castaño y Nadal se enfrentaron a la prueba de eliminación, en la que debían demostrar su precisión a la hora de extraer la médula ósea de la columna vertebral de un atún, para preparar con ella un caldo que cada concursante debía incluir en un plato elaborado con un tipo distinto de pescado. A pesar de que a Arkano le tocó esturión, considerado por los jueces el más complicado de todos, el rapero logró situarse como el mejor de la prueba, seguido por Sánchez. A continuación, los jueces salvaron a López e Castaño, lo que dejó al nuevo eliminado entre Romero, Iantzi y Nadal.

Antes de conocer la decisión definitiva de los jueces, la actriz se mostró tranquila a raíz del veredicto previo que habían emitido sobre su plato, elaborado con el cazón como ingrediente principal, considerado "fallido" por Rodríguez. "Has hecho una tajada enorme y, no tiene sabor, pero es que además está crudo", añadía Cruz, palabras por las que la intérprete no se mostró sorprendida con su eliminación. "Estar aquí y vivir esto es una locura intensa, es una montaña rusa de emociones", valoró Romero, sobre su paso por el programa, del que se quedaba con sus compañeros. "Soy una persona muy perfeccionista y el hecho de enfrentarte a tus limitaciones, hace que nos demos ese calor que necesitamos para seguir hacia delante", añadía la actriz, quien apostaba por la victoria de Sánchez, por el desarrollo que estaba llevando a cabo en la edición.