Terelu Campos sufre un pequeño accidente y entra cojeando al plató de 'Viva la vida'

La familia Campos no está pasando por uno de sus mejores momentos. Hace unas semanas, María Teresa Campos, por medio de su hija, mandaba un comunicado en el que anunciaba su separación con Bigote Arrocet. A pesar de haber pedido a sus compañeros que tuvieran respeto por la separación, los rumores y especulaciones han volado día sí y día también. Parece que las Campos no están teniendo mucha suerte últimamente y mayor prueba de ello es el accidente que ha sufrido una de sus hijas, Terelu Campos.

Terelu Campos en 'Viva la vida'

La colaboradora entró en el plató de 'Viva la vida' cojeando. Sus compañeros enseguida quisieron saber qué le había ocurrido: "Tengo un esguince. Cosas que pasan", aseguró quitando hierro al asunto. La mayor de las hermanas Campos explicó que el percance se produjo al pisar un suelo irregular que la hizo caer, lo que le provocó un esguince.

No se trata de una lesión tan grave como para no ir al trabajo, pero lo cierto es que tiene dolores y no puede moverse de forma ágil. Con todo, parece que la hija de María Teresa Campos acudirá a trabajar igualmente las próximas semanas. Eso sí, este "problemilla" ha hecho que no pueda utilizar tacones durante un tiempo.

Terelu defiende a Edmundo Arrocet

La colaboradora del programa ha querido poner su granito de arena en defensa de el que fue pareja de su madre, María Teresa Campos. Ha sacado la cara por Edmundo Arrocet, ya que considera injustos los ataques que ha estado recibiendo estos días el humorista: "Cuando yo he necesitado a Edmundo él ha estado ahí, no sé lo que le ha pasado para irse ni le puedo pedir explicaciones, pero no se puede tirar por tierra así a una persona como se está haciendo con él", admitía Campos.