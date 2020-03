Terelu Campos y su miedo a usar un Satisfyer: "Me ha dicho que esto es pim, pam, fuego"

En la entrega de 'Viva la vida' emitida el sábado 7 de marzo se presentó una investigación sobre las ventas y el uso del Satisfyer, el juguete sexual de moda. Aunque hicieron un amplio estudio con consulta a expertos e incluso la visita a una tienda especializada, quienes podían dar su opinión en primera persona eran las colaboradoras del programa. Emma García contaba en plató con Terelu Campos, Isabel Rábago e Ylenia para comentar todo al respecto del que las pasadas navidades fue el regalo estrella en medio mundo.

Isabel Rábago, Ylenia, Emma García y Terelu Campos en 'Viva la vida'

La intención del programa era descubrir si el furor con el succionador de clítoris era realidad o mito, algo que no pudo aclarar por su parte Terelu porque confesó tener un poco de reparo hacia el aparato. "Me lo regalaron por Reyes pero puedo asegurar que no lo he sacado todavía de la caja", fueron sus palabras. Emma García rápidamente le pedía la razón por la que eso había ocurrido y Terelu respondió: "Porque no tengo ganas y porque me da un poco de miedito".

Ylenia, que previamente había reconocido usarlo, le replicaba a sus compañeras ser unas "antiguas", especialmente después de que Isabel Rábago hiciese un comentario sobre su uso, ante su desconocimiento ya que tampoco lo había usado. El público rompía en carcajadas tras cada intervención. "No tenéis ni idea", repetía, al ver que ninguna defendía el uso del succionador como ella había hecho.

La conclusión final

De todo ello han sacado algo en claro: "La parte positiva de este aparatito es que nos ha abierto conversaciones entre nosotras para hablar de nuestra sexualidad", comentaba Emma García, resaltando el hecho de que no importaba tanto al final el éxito en ventas sino el resultado positivo en la sociedad. "Y también están participando los hombres en estas conversaciones", añadía Terelu a la conclusión de la presentadora, afirmando que tras sus palabras había recibido un mensaje de una amiga que sí lo usa: "Me ha dicho que esto es pim, pam, fuego".