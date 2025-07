'The Bear' renueva por una quinta temporada y despeja su mayor incógnita

Por Alejandro Rodera |

. Escasos días después del lanzamiento de la cuarta temporada, que vio la luz el 25 de junio en Estados Unidos de la mano de Hulu y el 26 de junio en España a través de Disney+,, cuya renovación era todo un misterio debido a las apretadas agendas de unos intérpretes cada vez más cotizados en Hollywood.

Sin embargo, todas las partes han conseguido esquivar ese obstáculo y finalmente 'The Bear' tendrá quinta temporada. La serie original de FX ha sido renovada por otra tanda de episodios que, siguiendo su ritmo habitual de estreno, tan inusual en la industria actual, se lanzará en 2026. Así pues, pese a los compromisos de estrellas como Jeremy Allen White, Ayo Edebiri y Ebon Moss-Bachrach, se resuelve la incógnita que sobrevolaba a la serie en caso de que renovara y, por suerte para los fans, no habrá que esperar más de la cuenta para volver a entrar al restaurante de Carmy.

Ayo Edebiri y Liza Colón-Zayas en 'The Bear'

"'The Bear' sigue siendo un éxito entre los fans de todo el mundo y su respuesta a esta temporada, como se puede observar por su increíblemente elevado consumo, ha sido tan espectacular como en el resto de las temporadas. Cada año, Chris Storer, los productores, el reparto y el equipo técnico hacen que 'The Bear' sea una de las mejores series, y tenemos ganas de que sigan contando esta magnífica historia", ha expresado John Landgraf, presidente de FX.

La primera entrega de la ficción creada por Christopher Storer, que vio la luz en 2022, supuso toda una revelación con su relato de un joven chef que, tras haber trabajado en las mejores cocinas del mundo, decidía regresar a Chicago para regentar el negocio familiar de bocadillos. La segunda fue una transición tanto en el negocio como en los propios personajes, que se prepararon para la apertura de un restaurante cuyo día a día se exploró en la tercera tanda. Por su parte, la cuarta ha llevado aún más al límite a los protagonistas, que han intentado elevar su listón personal y profesional en un entorno muy exigente.

Ebon Moss-Bachrach y Jeremy Allen White en 'The Bear'

Éxito perenne

Desde su primera cita con el público, 'The Bear' se ha mantenido como uno de los grandes fenómenos del ecosistema de Disney, ya que tanto FX como Hulu forman parte de The Walt Disney Company. Aquella toma de contacto se alzó con el Emmy a la mejor serie de comedia y en 2024 batió récords con las 23 nominaciones de su segunda temporada, aunque no logró revalidar su triunfo en la categoría reina al perder contra 'Hacks'.