De 'Veneno' a 'The Undoing': Las 12 nuevas series que te obsesionarán esta primavera

La primavera vendrá cargada de novedades en el mundo de las series. A la llegada de Disney+ a España -que trae bajo el brazo la odisea espacial de 'The Mandalorian'- se sumarán con el paso de las semanas los retornos de títulos tan imprescindibles como 'Killing Eve', 'La Casa de Papel' o 'Fargo' o la extensión de 'The Walking Dead' con 'World Beyond', pero en esta ocasión, a la hora de repasar las propuestas más apetecibles de la inminente estación, hemos querido centrarnos en producciones totalmente inéditas, que tratarán de hacerse hueco en el abarrotado mercado seriéfilo.

1 'Veneno'

Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho en el estreno simultáneo de las series estadounidenses, todavía queda camino por recorrer, sobre todo a la hora de garantizar la distribución en nuestro país de, el tenso drama protagonizado por Reese Witherspoon , la nueva comedia del cocreador de ' Rick y Morty '; ambas de Hulu y. A pesar de esa carencia, el calendario de estrenos no nos va a dar tregua, así que desde FormulaTV

Daniela Santiago como Cristina Ortiz en 'Veneno'

En vez de conformarse con los frutos del éxito cosechados con "La llamada" y 'Paquita Salas', Javier Ambrossi y Javier Calvo han escalado en ambición con 'Veneno', el retrato de la vida (y la muerte) de Cristina Ortiz. Desde su traumática infancia en Adra hasta su caída en desgracia tras hacerse un nombre como figura televisiva, la ficción original de Atresplayer Premium muestra los altibajos de un icono, entrelazados con la historia de Valeria Vegas, la periodista que encontraría en La Veneno un referente para abrazar su auténtica identidad, llegando a escribir las memorias en las que se basa la propia ficción.

Estreno: 29 de marzo en Atresplayer Premium.

2 'Home Before Dark'

Brooklynn Prince junto a sus compañeros de investigación en 'Home Before Dark'

Desde su lanzamiento en noviembre, Apple TV+ ha ido dando razones para confiar en su propuesta, presumiendo de constancia a la hora de ofrecer nuevos y diversos contenidos. Tras las sobresalientes comedias 'Little America' y 'Mythic Quest', con 'Amazing Stories' la plataforma ha tratado de abrirse a un público más amplio, y 'Home Before Dark' podría ser el siguiente paso lógico en esa senda. Se trata de un thriller narrado desde el punto de vista de una niña, pero no cualquier niña, ya que la serie está inspirada en la historia real de Hilde Lysiak, la pequeña reportera que dio la exclusiva de un asesinato con tan solo nueve años. Brooklynn Prince ha asumido el rol protagonista tras derribar la puerta de Hollywood con "The Florida Project", y, para promover un ritmo irresistible, Jon M. Chu ("Crazy Rich Asians") se ha encargado de dirigir los dos primeros episodios y de asentar la estética de la serie, la cual define como "una mezcla entre las películas antiguas de Amblin e Instagram".

Estreno: 3 de abril en Apple TV+.

3 'Tales from the Loop'

Arte conceptual de Simon Stalenhag para 'Tales from the Loop'

'Tales from the Loop' es uno de los proyectos más desconcertantes y atractivos que están por venir. Inspirada en la sugerente obra artística de Simon Stalenhag, que retrata paisajes suecos entrelazando elementos futuristas con anclajes rurales, esta serie de ciencia ficción acontece alrededor del Bucle, una portentosa máquina diseñada para dar explicación a los grandes misterios de la humanidad. En concreto, la ficción muestra a la población que vive sobre ese prodigio tecnológico, explorando los efectos que este tiene sobre ellos. Al frente del equipo creativo se encuentra el showrunner Nathaniel Halpern, que demostró en 'Legion' que tiene la habilidad de abordar las cuestiones más elevadas con un enfoque estimulante y original, impulsado en esta ocasión por el director Mark Romanek, que en "Nunca me abandones" también dio buena muestra de su elocuente desempeño en la ciencia ficción emocional.

Estreno: 3 de abril en Amazon Prime Video.

4 'Run'

Merritt Wever y Domhnall Gleeson reviven su vínculo en 'Run'

Una simple palabra cambia la vida de los protagonistas de 'Run', la nueva comedia original de HBO. Cumpliendo una promesa pactada hace diecisiete años, Ruby (Merritt Wever) se reúne con su amor de la universidad, Billy (Domhnall Gleeson), en Nueva York, pero no para enmendar su relación, sino para emprender un viaje por Estados Unidos que les permita volver a disfrutar del momento tras haber caído en el ensimismamiento de la treintena. A lo largo de ese viaje, que combinará acción, thriller, comedia y romance, cruzarán su camino con el de los personajes encarnados por Archie Panjabi, Tamara Podemski o Phoebe Waller-Bridge, que también ejerce de productora ejecutiva junto a la creadora de la serie, Vicky Jones, con la que ha colaborado previamente en 'Killing Eve' y las iteraciones teatral y televisiva de 'Fleabag'.

Estreno: 13 de abril en HBO España.

5 'La línea invisible'

Joan Amargós, Anna Castillo, Àlex Monner y Patrick Criado en 'La línea invisible'

'La línea invisible' mira al pasado para comprender el presente, retratando uno de los momentos definitorios de la historia reciente de España: la incursión de ETA en la violencia armada. En la nueva colaboración entre Mariano Barroso y Movistar+ tras el éxito de 'El día de mañana', la atención está centrada en el origen de la banda y, sobre todo, en el instante que lo cambió todo: el asesinato del guardia civil José Antonio Pardines en 1968, el primero perpetrado en nombre de ETA. El ejecutor, Txabi Etxebarrieta, sería abatido poco después, estallando así una historia de venganza que trascendería a las fronteras del País Vasco durante las siguientes décadas. Mientras que Àlex Monner da vida a Etxebarrieta en la miniserie, Antonio de la Torre lidera al bando contrario como el inspector Melitón Manzanas. Y eso no es todo, porque el estelar reparto está completado por Anna Castillo, Patrick Criado, Enric Auquer, Patricia López Arnaiz o Asier Etxeandía.

Estreno: 17 de abril en Movistar+.

6 'Penny Dreadful: City of Angels'

Daniel Zovatto y Nathan Lane en 'Penny Dreadful: City of Angels'

Aunque nazca en el mismo plano astral que 'Penny Dreadful', 'City of Angels' no está interesada en ser un complemento de la serie matriz. En esta expansión del universo creado por John Logan, la acción se traslada de la era victoriana a Los Ángeles en 1938, justo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En ese contexto, un rocambolesco asesinato pone a los inspectores Vega (Daniel Zovatto) y Michener (Nathan Lane) en la pista de una investigación que se adentrará en la cultura mexicana y en la sombra del Tercer Reich, además de incorporar a este lúgubre cóctel a Natalie Dormer en la piel de Magda, un demonio capaz de asumir diversas apariencias a placer. Y a pesar de haber afincado su ambientación hace ochenta años, Dormer ha asegurado que los temas que aborda 'City of Angels' no pueden estar más vigentes: "Trata sobre los peligros de la demagogia, la demonización de los otros, el fervor nacionalista, el terror de la gente, las nuevas formas de transporte y tecnologías, la constante amenaza de guerra y el no saber qué será de nosotros en los próximos diez años."

Estreno: 27 de abril en Movistar+.

7 'Hollywood'

Cartel de 'Hollywood'

El póster de 'Hollywood' muestra las icónicas letras que vigilan la meca del cine, pero expuestas desde detrás. Ese punto de vista prescinde del manido glamour de la colina para exhibir qué sostiene a ese enorme letrero, y es que la miniserie de Ryan Murphy para Netflix toma como protagonistas a un grupo de artistas que aspiran a definir el futuro del Hollywood de los años cuarenta. Marcados por la posguerra y en el momento de máximo esplendor del séptimo arte, estos creativos ponen en evidencia los prejuicios raciales y sexuales que han definido a la industria del entretenimiento audiovisual desde sus albores. No obstante, 'Hollywood' no cae en el pesimismo, ya que, como afirmó uno de sus protagonistas, David Corenswet, la ficción es "sexy y optimista". En esa ráfaga de energía juvenil también nos encontraremos con Darren Criss, Jim Parsons, Dylan McDermott o Jeremy Pope, mientras que Ian Brennan ('Glee') figura como cocreador junto a Murphy.

Estreno: 1 de mayo en Netflix.

8 'The Eddy'

André Holland y Amandla Stenberg, padre e hija en 'The Eddy'

Damien Chazelle adapta su vibrante estilo a Netflix con 'The Eddy'. Este drama musical, ambientado en la escena nocturna de un barrio de París entregado al hedonismo cultural, tiene como protagonista a un pianista reconvertido en el dueño del local que da nombre a la serie. En ese espacio, en el que la música invade cada instante, el personaje interpretado por André Holland debe afrontar los coqueteos de su socio con actividades cuestionables, además de la llegada de su hija adolescente, a la que tendrá que redescubrir en un movedizo momento personal y profesional. El responsable de "La La Land" y "Whiplash" se ha encargado de dirigir los dos primeros episodios de la ficción, que recibieron una calurosa acogida en el Festival de Berlín, a partir de los guiones de Jack Thorne, que ha demostrado su versatilidad en proyectos tan dispares como 'Skins' o 'La materia oscura'.

Estreno: 8 de mayo en Netflix.

9 'The Undoing'

Nicole Kidman protagoniza 'The Undoing'

Si te has quedado con ganas de una tercera temporada de 'Big Little Lies', 'The Undoing' cuenta con todos los ingredientes para cubrir tus necesidades: Nicole Kidman delante de las cámaras y el guionista David E. Kelley detrás de ellas. Ambos coinciden de nuevo en HBO tras los dos viajes a Monterrey, marcados una vez más por una pérdida irreparable, la que sufre el personaje de Kidman, Grace, que le hace replantearse su vida perfecta y adentrarse en una vorágine de thriller e incertidumbre. El tercer pilar creativo de este proyecto es su oscarizada directora, Susanne Bier ('El infiltrado'), que ha materializado los seis episodios escritos por Kelley, quien la describe como el verdadero "cerebro" de la serie. Además, en el reparto también nos encontramos con Hugh Grant y Noah Jupe, que completan la familia ficticia de una Kidman que romperá de nuevo con el constructo social de la vida ideal.

Estreno: El 11 de mayo en HBO España.

10 'El tercer día'

Jude Law visita una misteriosa isla en 'El tercer día'

Sin cerrar la pestaña de HBO, que antes estrenará 'La innegable verdad' con Mark Ruffalo, también tendremos acceso a 'El tercer día', la nueva miniserie de Dennis Kelly. El creador de 'Utopía' tratará de recuperar el absorbente tono de aquella con esta enigmática propuesta, dividida en dos segmentos, "Verano" e "Invierno", con el denominador común de su ambientación: una isla que atrae de manera casi irracional a Jude Law y a Naomie Harris. El primero coincidirá de nuevo con Kelly tras haber protagonizado el thriller subacuático "Black Sea", compartiendo reparto en esta ocasión con rostros conocidos de la plataforma de pago, como Paddy Considine ('El visitante'), Emily Watson ('Chernobyl') y Katherine Waterston ('Boardwalk Empire'), que habitan en esta experiencia tan misteriosa como prometedora.

Estreno: 12 de mayo en HBO España.

11 'Patria'

Elena Irureta da vida a Bittori en 'Patria'

Si 'La línea invisible' libera la presa de la violencia de ETA, 'Patria' explora la erosión causada por ese arrollador caudal. Después de firmar una carta de presentación irresistible con 'Foodie Love', la producción original de HBO en España dará un golpe sobre la mesa con la adaptación de un fenómeno literario que sitúa el conflicto vasco en el seno de dos familias. Cada una de ellas está integrada por apasionantes personajes, enfrentados e impulsados entre sí, que han saltado de la particular prosa de Fernando Aramburu al lenguaje televisivo de la mano de Aitor Gabilondo, arquitecto de producciones tan populares como 'Vivir sin permiso' o 'Allí abajo'. Porque 'Patria' no solo es drama, por sus venas también fluyen el humor negro y la intriga. Un conflicto a flor de piel sobre la naturaleza humana, la dislocación de un pueblo y una herida que no se cierra, a no ser que ambos extremos pongan de su parte.

Estreno: 17 de mayo en HBO España.

12 'Central Park'

Tituss Burgess y Kristen Bell protegen 'Central Park'

Por último, una nota de optimismo musical con 'Central Park'. La nueva creación animada del responsable de 'Bob's Burgers', Loren Bouchard, recupera el tono desenfadado pero elocuente de aquella, dándole un toque de Broadway con una esencia melómana muy atractiva. Esos números musicales se desarrollan en el pulmón de Manhattan, Central Park, donde reside la familia protagonista, los Tillerman, que se encargan de cuidar el inmenso parque, y de protegerlo de la amenaza de una anciana heredera que pretende convertirlo en un paraíso urbanístico. El humor jugará un papel vital en la ficción de Apple, que confió ciegamente en el proyecto encargando dos temporadas de golpe, apoyándose en un elenco vocal integrado por Kristen Bell, Stanley Tucci, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Tituss Burgess, Kathryn Hahn y Josh Gad, que también ejerce de cocreador de la apuesta junto a Nora Smith, productora y guionista curtida en la hamburguesería de los Belcher.

Estreno: 29 de mayo en Apple TV+.