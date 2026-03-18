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NUEVA ESTANCIA

'The White Lotus' anuncia otros cinco fichajes para su cuarta temporada

La serie de Mike White sigue ampliando su elenco de cara a su aventura francesa.

'The White Lotus' anuncia otros cinco fichajes para su cuarta temporada
Por Alejandro RoderaPublicado: Miércoles 18 Marzo 2026 17:10 (hace 36 minutos)

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The White Lotus

The White Lotus

2021 - Act

Estados Unidos 3 temporadas 21 capítulos

ComediaDrama

7,2

Popularidad: #339 de 3.712 Ranking The White Lotus

  • 46

  • 35

El reparto de 'The White Lotus' no para de crecer. A lo largo de sus tres temporadas, el equipo artístico ha sido un de los principales atributos y reclamos de la serie de HBO, y la cuarta entrega quiere remar en la misma dirección. Para ello, se está reclutando a un extenso elenco de diversos orígenes que tratará de defender los guiones firmados por el creador Mike White.

Durante los últimos meses, se ha ido desvelando que Sandra Bernhard, Helena Bonham Carter, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Dylan Ennis, Vincent Cassel, Corentin Fila y Nadia Tereszkiewicz se repartirán los roles principales de la nueva entrega, que estará ambientada en Francia, pero también se está prestando especial atención a cubrir los personajes secundarios que influirán en la trama.

Chloe Bennet se incorpora a &amp;#39;The White Lotus&amp;#39;
Chloe Bennet se incorpora a 'The White Lotus'
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En ese sentido, Deadline ha adelantado que 'The White Lotus' ha fichado a Max Greenfield, Kumail Nanjiani, Chloe Bennet, Charlie Hall y Jarrad Paul. Con este quinteto se engrosan las filas de ficción de HBO, que se asegura así otro abanico de estrellas con pasado televisivo. Por ejemplo, Greenfield es uno de los rostros más representativos de 'The Neighborhood' y también ha aparecido en 'Un hombre infiltrado' o 'New Girl', mientras que Nanjiani ha intervenido recientemente en 'Fallout' o 'Poker Face' y despuntó con 'Silicon Valley'.

Bennet también ha estado muy asociada a la pequeña pantalla, sobre todo gracias a su extensa implicación en 'Agents of SHIELD'. Posteriormente, ha trabajado en 'Dave' o 'Interior Chinatown' y tiene pendiente el estreno de 'The Land', la nueva serie del creador de 'This Is Us'. Por último, interpretó a Andrew en 'La vida sexual de las universitarias' y estuvo en las dos últimas temporadas de 'Monstruo' y Paul viene de encabezar 'Free Bert'.

Max Greenfield es uno de los fichajes de &amp;#39;The White Lotus&amp;#39;
Max Greenfield es uno de los fichajes de 'The White Lotus'

Estancia gala

La ambientación de la cuarta temporada de 'The White Lotus' estará a caballo entre París y la Riviera Francesa, aunque el debut todavía se antoja un tanto distante, ya que el rodaje aún no ha dado comienzo. En cualquier caso, HBO tratará de repetir el éxito de las tandas anteriores, que consiguieron enganchar al público pese a regenerar los repartos y saltar de Hawái a Sicilia y después a Tailandia.

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