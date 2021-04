A Thomas Vinterberg la ha costado pasarse al mundo de las series. Con "Otra ronda", el cofundador del movimiento Dogma finalmente ha recibido la atención global que tanto merecía, y su siguiente paso será desarrollar su primera ficción televisiva. El proyecto lleva como título 'Families Like Ours' y supondrá una nueva colaboración con la productora Zentropa, instaurada en los noventa por sus compatriotas Lars von Trier y Peter Aalbaek Jensen.

El cineasta danés Thomas Vinterberg

La serie ha recibido luz verde por parte de la cadena danesa TV2. Como adelanta Variety, 'Families Like Ours' contará con seis episodios, que serán dirigidos por Vinterberg, quien también se ha encargado de escribir los guiones junto a Bo Hr. Hansen. Ambos coincidieron en "Kunsten at graede i kor", la ópera prima del director, por lo que no podía ser más poético y adecuado que vuelvan a unirse en su primera serie.

El debut televisivo de Vinterberg lleva un año en desarrollo y tiene previsto comenzar a rodarse a finales de este año o a comienzos de 2022. Su trama tendrá un tono apocalíptico, ya que arrancará con la progresiva inundación de Dinamarca, que provoca una dramática diáspora. Aquellas familias que cuentan con más recursos se marchan a países acaudalados, mientras que el resto deben recurrir a ayudas gubernamentales para relocalizarse.

División social

La evacuación de la sociedad danesa despierta enormes fricciones, desatando profundas corrientes de odio, pero también de unión. "Thomas tuvo la idea de 'Families Like Ours' mucho antes de la pandemia, pero resulta que realmente conecta con los tiempos actuales o con el momento en el que nos encontramos ahora mismo. A todos nos preocupa lo que está sucediendo, qué pasará después, cuándo acabará y, al mismo tiempo, tenemos que seguir disfrutando de la vida", ha reconocido Graum Jorgensen, productor de Zentropa.