El thriller 'Paradise' renueva por una segunda temporada

Por Alejandro Rodera | |

El misterio de 'Paradise' tiene cuerda para rato. La nueva serie del creador de 'This Is Us', Dan Fogelman, que ha supuesto su reencuentro con Sterling K. Brown, desplegó uno de los giros más sonados del año con su primer episodio y, escasas semanas después de haber visto la luz, desde The Walt Disney Company ya se ha tomado una decisión sobre su futuro: el thriller con tintes políticos tendrá segunda temporada.

James Marsden en 'Paradise'

Como ha desvelado su plataforma original, Hulu, a través de las redes sociales, la renovación es un hecho, por lo que. El anuncio se ha compartido antes incluso de que culmine la primera entrega, que todavía tiene dos episodios pendientes., como está sucediendo con el resto de la serie,. En Estados Unidos, el paso por Hulu irá sucedido por la emisión en abierto de la mano de ABC, que arrancará el 7 de abril.

Si algo ha caracterizado a 'Paradise' desde su anuncio y hasta su debut, que se produjo a finales de enero, ha sido el secretismo. Gracias a los éxitos del pasado, Fogelman ha tenido la oportunidad de jugar al despiste con este relato de un agente (Brown) que se encuentra envuelto en una conspiración que implica al presidente de los Estados Unidos, interpretado por James Marsden. Según apunta Variety, la ficción llegó a acumular 7 millones de visualizaciones en su primera semana tanto a través de Hulu en Estados Unidos como de Disney+ en el resto del mundo.

Mucho más en la recámara

Si Hulu respeta la visión creativa de Fogelman y el público conecta con la misma, la segunda temporada de 'Paradise' no sería la última. "Tengo un plan de tres temporadas para la serie. Sin desvelar demasiado, cada temporada de la serie es como una serie ligeramente diferente, dentro de la misma serie con los mismos personajes", reconocía el showrunner a The Hollywood Reporter, avisando de que la primera entrega despejará ciertas incógnitas: "Cualquier pregunta que la gente tenga tras los dos primeros episodios debería quedar respondida al final del octavo. Después, arrancarán un nuevo interrogante y un nuevo viaje que nos llevarán a la segunda temporada".