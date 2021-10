Las ficciones americanas siempre han sido un filón para los espectadores españoles, precisamente por ser producciones plagadas de acción, giros argumentales y, sobre todo, adrenalina. Con la llegada de la "temporada alta" de la pequeña pantalla, TNT Now se arma con las nuevas temporadas de algunas de las series más esperadas por la audiencia. El servicio bajo demanda ya tiene a disposición de los usuarios las aventuras de los protagonistas de 'FBI' y 'Chicago Med', sumando además la cuarta tanda de capítulos de 'The Rookie'.

The Rookie', 'Chicago Med' y 'FBI'

El catálogo de TNT Now se posiciona como uno de los más competitivos, incluyendo la cuarta temporada de 'The Rookie' desde el miércoles 20 de octubre, coincidiendo con su emisión lineal en TNT a las 22:05h. Todo lo que está por venir sigue envolviendo al espectador en un halo de misterio y acción, pero siempre bajo una premisa: poner fin al caso que comenzó con el secuestro de la agente López. De la misma forma, la ficción protagonizada por Nathan Fillion da un paso adelante con sus "nuevos" policías; y es que Nolan, Chen y West han dejado atrás su formación, pero no todo será tan fácil e idílico como pensaban.

La dosis de humor desenfadado que aporta esta ficción se complementa con los nuevos capítulos de 'FBI', también disponibles en el servicio a la carta que alberga Movistar+. La serie no solo arrasa cada semana los audímetros estadounidenses, sino que consigue una gran masa de seguidores a través de las pantallas españolas. El terrorismo, espionaje o crimen organizado siguen siendo parte indispensable de las tramas de 'FBI', junto a Maggie Bel u OA Zidan, quienes no están dispuestos a permitir que la seguridad nacional se ponga en entredicho.

No solo acción, también hay drama y emoción

Asimismo, el drama médico es un género que, por tradición, ha conseguido grandes resultados de audiencia dentro de nuestras fronteras. TNT Now ya cuenta con la quinta temporada de 'Chicago Med' en su catálogo, con sus habituales dosis de cuadros médicos completamente imprevisibles, diagnósticos complicados, pero también casos cargados de emotividad que son capaces de traspasar la televisión y emocionar al espectador.