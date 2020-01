Todas las parejas que ha tenido Inés Alcántara en 'Cuéntame cómo pasó'

La vida de la familia Alcántara no es nada fácil. Si eres seguidor de sus aventuras y desventuras en 'Cuéntame cómo pasó' habrás comprobado que siempre hay alguno de ellos metido en problemas o envuelto en alguno de los acontecimientos históricos más trágicos de España. Sin embargo, quizá el ámbito personal sea el que más quebraderos de cabeza ha supuesto para Antonio, Mercedes, Inés, Toni, Carlos y María. Dejando de lado el matrimonio formado por la pareja protagonista, Inés es la que más ha sufrido en el terreno amoroso o, por lo menos, eso hemos podido ver a lo largo de las 20 temporadas que la serie lleva en emisión.

1 Jesús, su primer novio oficial

Cuando conocimos al personaje interpretado originalmente por Irene Visedo ya pudimos confirmar que era. Dejarse llevar y actuar por impulsos siempre ha sido una de sus características más notorias, pero también lo que le ha llevado por el camino que ella ha querido y deseado. De hecho, si no fuera por su valentía, jamás habría logrado convertirse en actriz profesional. No obstante, en el amor es donde más ha tenido que sacar las garras paray amigos. Desde FormulaTV queremos hacer un recorrido por la, una enamorada del amor en 'Cuéntame cómo pasó'.

Inés y Jesús en 'Cuéntame cómo pasó'

La primera pareja sentimental oficial de Inés fue Jesús, personaje interpretado por el actor Zoe Berriatúa. Ambos mantenían una relación que, aparentemente, era de lo más formal y parecía que tenían un futuro prometedor por delante. De hecho, él era un muchacho muy aplicado, con un trabajo estable en Galerías Preciados, bastante tradicional y muy educado, lo que viene siendo un yerno perfecto para Antonio y Mercedes. Sin embargo, el ímpetu de Jesús por ganar dinero para mantener a Inés y la presión por formar una familia asustaron por completo a la joven. Ella decidió cortar por lo sano porque no quería convertirse simplemente en la mujer de un hombre y nada más, necesitaba ser libre, romper con lo que la sociedad tenía establecido para las mujeres y poder decidir sin tener que estar atada a las ideas tradicionales del que era su novio.

2 Mike, el hippie inglés

Mike e Inés en 'Cuéntame cómo pasó'

Tras romper con la que fue su primera pareja oficial, Inés decidió dar un giro radical a su vida y marcharse a Londres. Aunque sus padres no apoyaban su iniciativa, a la joven no le importó y se embarcó en dicha aventura junto a Nieves. Allí conoció a Mike (William Miller), un joven inglés que le descubrió el universo hippie, un mundo en el que se vio atrapada rápidamente. Aunque regresó a España, "Mydarling" no se fue del todo de su vida, pues tiempo después se fue con él a Ibiza, donde dejó de lado todas las comodidades de la capital para dedicarse a vender artesanía y realizar actuaciones en la calle. Finalmente, Inés terminó desengañándose y regresando a San Genaro, pero Mike volvería años después para reencontrarse con ella en la gran ciudad justo cuando Inés celebraba su despedida de soltera. Más tarde volvió a hacer acto de presencia, aunque en esta ocasión Inés no cayó en sus redes a pesar de que le dio cobijo como buena amiga.

3 Diego Barrios, un actor divorciado

Inés y Diego en 'Cuéntame cómo pasó'

Comprender y aceptar cuál es tu vocación no es una tarea sencilla para todo el mundo. Inés tardó en darse cuenta de que la interpretación era la profesión por la que quería luchar y lo que quería convertir en su modo de vida. En sus primeros pasos en el mundo de la actuación fue donde conoció a Diego Barrios (Antonio Valero), un actor divorciado y padre de dos hijas que se ganó rápidamente la atención de Inés. Ambos se conocieron cuando él la vio actuar como protagonista en la obra teatral de la parroquia de San Genaro. A raíz de ese momento comenzaron a interactuar, se estableció una gran química y Diego le abrió las puertas del mundo del teatro a una joven que comenzaba a ilusionarse. No obstante, la diferencia de edad era evidente y uno de los motivos por los que Antonio nunca le dio el visto bueno y por el que, finalmente, decidieron separarse.

4 Eugenio, el padre de su hijo

La boda de Inés y Eugenio en 'Cuéntame cómo pasó'

Quizá, de todas las parejas que ha tenido Inés, Eugenio (Pere Ponce) sea el más recordado. El inicio de su relación no fue nada sencillo, sobre todo porque sabían que si su historia de amor se hacía pública iban a tener muchos problemas y se iban a convertir en la comidilla de todo el barrio. De hecho, así fue cuando salió a la luz que el párroco de la iglesia se había enamorado de la hija mayor de los Alcántara, lo que generó un gran revuelo. A ellos no les importaron los comentarios y las opiniones ajenas y decidieron casarse en una ceremonia íntima oficiada por ellos mismos y a la que solo acudieron los más allegados. Su relación tuvo varios altibajos, aunque eso no les impidió tener un hijo, Oriol. Sin embargo, el amor se acabó definitivamente y terminaron divorciándose y tomando caminos separados. Años después Inés recibió la triste noticia de que el padre de su hijo había fallecido en un accidente.

5 Salvador, el actor de la discordia

Inés y Salvador en 'Cuéntame cómo pasó'

Después de varias idas y venidas con Eugenio, Inés consiguió que el matrimonio se estableciera, hasta que decidió retomar su pasión por el teatro. En ese contexto conoció a Salvador (Enrique Alcides), un atractivo actor que era su compañero de trabajo. Los continuos ensayos y las representaciones hicieron que ambos estrecharan lazos y que sintieran algo más que amistad, incluso provocó que Inés se replanteara la idea de dejar a su marido. Todo esto supuso un gran bache entre Eugenio e Inés, pues la desconfianza se apoderó del antiguo párroco de San Genaro. Finalmente, esa posible relación con Salvador se terminó cuando Inés se vio obligada a exiliarse a París con Eugenio, ya que que la habían involucrado con un miembro de ETA que había participado en un atentado y estaba siendo buscada por la policía.

6 Jaime, su gran error

Inés y Jaime en 'Cuéntame cómo pasó'

Si tenemos que elegir a alguien como la peor pareja de todas las que ha tenido Inés ese sería, sin duda alguna, Jaime (Rafael Reaño). Su relación comenzó a finales de los años 70, cuando la Inés de Pilar Punzano regresaba a España tras un tiempo viviendo en Argentina. La vuelta no fue nada sencilla para ella, sobre todo porque se encontró con una sociedad muy cambiada, donde la movida madrileña se hacía notar en la vida nocturna de la capital. Inés empezó a frecuentar ambientes en los que los estupefacientes y otras sustancias tóxicas estaban a la orden del día. Fue ahí donde conoció a Jaime, un chico adicto a las drogas que la embaucó y llevó por el mal camino. La única preocupación de ambos era disfrutar de la vida a su manera, lo que hizo que Inés se alejara de su familia e incluso les mintiera. Todo acabó cuando Jaime falleció por una sobredosis en los propios brazos de Inés, un desenlace fatal que sirvió para que la hija mayor de Mercedes y Antonio abriera los ojos y decidiera pedir ayuda.

7 José Ignacio, la aparente estabilidad

José Ignacio e Inés en 'Cuéntame cómo pasó'

Ya recuperada y superada su adicción (y con Irene Visedo tomando de nuevo las riendas del personaje), Inés volvió a rehacer su vida e incluso le dio una nueva oportunidad al amor cuando conoció a José Ignacio, personaje interpretado por Jordi Rebellón. La diferencia de edad entre ambos era nuevamente el gran obstáculo que complicaba su relación al principio, aunque no fue el único impedimento porque Luchi, la hija adolescente y rebelde de él, no veía a Inés con buenos ojos. Tampoco ayudó el estatus social y económico de José Ignacio, un rico viudo con la categoría de conde. Cuando por fin había encontrado a la supuesta pareja perfecta que le podía aportar estabilidad y tranquilidad y que, además, era muy bien visto por su familia, sobre todo por su padre, descubrió que detrás de esa fachada de hombre educado se escondía un auténtico mentiroso y estafador. Así pues, el mismo día de su boda, José Ignacio fue detenido cuando intentaba huir del país, dando por concluida su relación.

8 Marcos, la diferencia de edad

Inés y Marcos en 'Cuéntame cómo pasó'

Enamorarse de chicos mayores que ella parecía la tónica habitual de Inés, hasta que llegó a su vida Marcos. El personaje encarnado por Carlos Cuevas rompió todos sus esquemas, pues era un joven menor que ella y con mucha más energía, vitalidad y ganas de vivir aventuras. No obstante, la compatibilidad y complicidad entre ambos animaron a la mayor de los Alcántara a darle una oportunidad y a probar de nuevo suerte en el amor. Su historia se consolidó cuando comenzaron a vivir juntos y Marcos también congeniaba con Oriol y el resto de la familia. Pero no todo fue de color de rosa, pues tuvieron que hacer frente a los problemas de salud de él y a las inseguridades de ella. Al final la relación se enfrió cuando Marcos le pidió tener un hijo juntos e Inés rechazó la propuesta argumentando que ese tren ya había pasado para ella. Así pues, se separaron porque ella no quería suponer un lastre en los sueños de Marcos.

9 Belén, explorando nuevos territorios

Belén e Inés en 'Cuéntame cómo pasó'

La ruptura con Marcos afectó a Inés, aunque ella se centró en el trabajo para intentar pasar página. Precisamente, en la compañía teatral y en la escuela de teatro encontró un respiro y un hombro en el que apoyarse gracias a Belén (Beatriz Argüello). Sin embargo, lo que empezó siendo una amistad ha terminado convirtiéndose en algo más. Aunque existe mucha química entre ambas, todavía no sabemos muy bien si llegarán a ser una pareja formalizada, pues ni la propia Inés sabe qué es lo que siente por ella. Además, por si fuera poco, también se siente atraída por Miguel Ángel (Miquel García Borda), el padre de Sandra (Daniela Rubio), la compañera y recién estrenada novia de Oriol. Ambos se dejaron llevar por la pasión y la tensión sexual y se dieron un intenso beso en el coche, hasta que fueron descubiertos por sus respectivos hijos. Así que ahora solo queda esperar para ver qué decisión sigue Inés en el nuevo rumbo que parece que va a tomar su vida sentimental.