Sin hacer mucho ruido, puede que Amazon Prime Video sea una de las plataformas más atractivas de mayo. Es cierto que el volumen de lanzamientos no está a su favor, sobre todo en el terreno de las series, ya que el apartado de películas sigue creciendo a buen ritmo, pero habrá unas cuantas ficciones televisivas con el potencial necesario para marcar la diferencia.

Joel Edgerton en 'The Underground Railroad'

La principal apuesta original del servicio de streaming para el mes entrante es 'The Underground Railroad', la adaptación de la aclamada novela de Colson Whitehead que ha materializado el oscarizado Barry Jenkins ("Moonlight"). Su protagonista es Cora, una joven esclava que decide escapar de la plantación de algodón en la que ha pasado toda su vida cuando se entera que el sur de Estados Unidos está conectado por un ferrocarril subterráneo, dispuesto para abolir la trata de personas.

El desfile de estrellas lo proporcionará 'Solos', la antología de David Weil ('Hunters') que cuenta con Morgan Freeman, Anne Hathaway y Anthony Mackie, entre otros, en su reparto. Y por último, el acento español llega de la mano de 'Parot', un thriller producido por RTVE, ViacomCBS International Studios y Onza que tiene como protagonistas a Adriana Ugarte y Blanca Portillo.

Estrenos de series y programas

- 'The Underground Railroad' (Estreno - 14/5)

- 'LOL: Si te ríes, pierdes' (Estreno - 14/5)

- 'Solos' (Estreno - 21/5)

- 'Parot' (Estreno - 28/5)

- 'Panic' (Estreno - 28/5)

Estrenos de películas

- "Chick Fight" (1/5)

- "The Queen (La reina)" (4/5)

- "Juliet, desnuda" (6/5)

- 'The Boy From Medellín' (7/5)

- "Nación cautiva" (9/5)

- "La chica del tren" (10/5)

- "Después de la boda" (15/5)

- "Midsommar" (15/5)

- 'P!nk: All I Know So Far' (21/5)

- "Jiu Jitsu" (21/5)

- "Uno más de la familia" (22/5)