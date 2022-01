Disney+ tirará más de catálogo histórico que de novedades per se en febrero, pero eso no impedirá que la plataforma azul nos enganche durante las próximas semanas. Entre las decenas de estrenos que llegarán en el mes más breve del año se encuentran tanto películas de paso reciente por los cines como algunas series, ya sean inéditas o desterradas en nuestro país, que darán una profundidad cualitativa aún mayor al servicio de The Walt Disney Company.

Lily James y Sebastian Stan en 'Pam & Tommy'

Si hablamos de series tenemos que hacer referencia a 'Pam & Tommy'. La dramatización del escándalo que se generó alrededor de la filtración del vídeo sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee será una de las primeras producciones en debutar en febrero y, sin duda, una de las más atractivas. Lily James y Sebastian Stan lideran el elenco de esta ficción original de Hulu, que regresa a los años noventa para reflexionar sobre algo tan actual como la violación de la privacidad en los tiempos de internet.

En materia de producciones televisivas no hay mucho más que rescatar si tan solo interesan los estrenos de rabiosa actualidad, pero, como Disney+ tiene mucho que rescatar de FX, ABC, Fox y demás generadoras de contenido, hay algún que otro título potente al que darle una oportunidad. Desde aquí recomendamos especialmente 'Atlanta' que, pese a ser una de las series más aclamadas de los últimos años, no estaba disponible en nuestro país. Afortunadamente, las dos primeras temporadas de la rupturista obra de Donald Glover por fin han encontrado hogar antes del lanzamiento de la tercera en marzo.

La acera cinematográfica tampoco estará atestada de lanzamientos recientes, pero hay dos films que debutan en el terreno del streaming que hace semanas o meses se estaban anunciando en las marquesinas. El primero es "La crónica francesa", lo nuevo de Wes Anderson con un fascinante reparto, y el segundo título a tener en cuenta es "The King's Man: La primera misión", que explora los orígenes de la franquicia de Matthew Vaughn.

Estrenos de series

- 'Pam & Tommy' (Estreno - 2/2)

- 'Cake' (Temporadas 1-4 - 2/2)

- 'Fuego abierto' (Temporada 1 - 2/2)

- 'Anfibilandia' (Temporada 2 - 2/2)

- 'PJ Masks' (Temporada 3 - 2/2)

- 'Marvel Studios Reunidos: Ojo de Halcón' (Especial - 9/2)

- 'Brickleberry' (Temporadas 1-3 - 9/2)

- 'Atlanta' (Temporadas 1-2 - 9/2)

- 'Phil del futuro' (Temporadas 1-2 - 9/2)

- 'Winnie the Pooh: Un San Valentín contigo' (Especial - 11/2)

- 'Marvel Studios Reunidos: Eternals' (Especial - 16/2)

- 'Devs' (Temporada 1 - 16/2)

- 'Glee' (Temporadas 1-6 - 16/2)

- 'Sin identidad' (Temporadas 1-2 - 16/2)

- 'Club Houdini' (Temporadas 1-3 - 16/2)

- 'El maravilloso invierno de Mickey Mouse' (Especial - 18/2)

- 'Los Proud: Más ruidosos y orgullosos' (Estreno - 23/2)

- 'Quantico' (Temporadas 1-3 - 23/2)

- 'Todo por el juego' (Temporadas 1-2 - 23/2)

Estrenos de documentales

- 'Segunda Guerra Mundial: Infierno bajo el mar' (Temporada 3 - 2/2)

- 'Cómo ganar en todo' (Temporada 1 - 2/2)

- 'El alma de una nación' (2/2)

- 'Desgarrados: Encumbrando al pasado' (4/2)

- 'La auténtica pantera negra' (11/2)

- 'Dictadores' (Temporada 1 - 16/2)

- 'Mayday: Catástrofes aéreas' (Temporada 9 - 16/2)

- 'Wild Portugal' (18/2)

- 'City of Angels. City of Death' (Estreno - 23/2)

- 'Atlas of Cursed Places' (Temporada 1 - 23/2)

- 'Los leopardos salvajes de la India' (25/2)

Estrenos de películas

- "El club de la lucha" (4/2)

- "El caso de la viuda negra" (4/2)

- "El heredero del diablo" (4/2)

- "The Guardian" (4/2)

- "High Strung" (11/2)

- "Miss Marzo" (11/2)

- "Vida Oculta (A Hidden Life)" (11/2)

- "Sr. y Sra. Smith" (11/2)

- "La furia" (11/2)

- "La crónica francesa (del Liberty, Kansas Evening Sun)" (16/2)

- "Blackpink The Movie" (16/2)

- "El fin de los días" (18/2)

- "Los viajes de Gulliver" (18/2)

- "Un hombre inocente" (18/2)

- "Martha Marcy May Marlene" (18/2)

- "The King's Man: La primera misión" (23/2)

- "En la tormenta" (25/2)

- "El sexto sentido" (25/2)

- "Dos estafadores y una mujer" (25/2)

- "Rebote" (25/2)