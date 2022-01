Los estrenos de Disney+ más esperados de 2022: de 'She-Hulk' a 'Obi-Wan Kenobi'

Pese a ser una de las plataformas con menor recorrido en el sector audiovisual, Disney+ se abrió paso rápidamente en el mundo de las OTT gracias a un catálogo cargado de franquicias, y en este año 2022 no tiene la intención de frenar su meteórico ascenso. Es por ello que se aventura a ir un paso más allá de la mano de títulos realmente esperados entre sus más de cien millones de suscriptores. Casi una treintena inédita de ficciones desembarcarán en el citado servicio de streaming durante los próximos doce meses con estrenos muy destacados como 'She-Hulk'.

Logotipo de 'She-Hulk'

Nos encontramos ante una de las nuevas apuestas de Marvel, la cual tendrá como protagonista a Tatiana Maslany ('Orphan Black'), quien encarnará el papel de la abogada Jennifer Walters, prima de Bruce Banner. La serie, que estará compuesta por un total de diez episodios en su primera temporada, contará además con la aparición especial de Mark Ruffalo. También podremos ver de vuelta a Tim Roth en la piel del villano Abomination, a quien acompañará Jameela Jamil como la supervillana Titania. Como ya confirmó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, 'She-Hulk' será una comedia y romperá la cuarta pared, al igual que sucede en los cómics.

Pero la portentosa Walters no será el único personaje que se introduzca en el Universo Cinematográfico de Marvel bajo el amparo de Disney+ en 2022, ya que a lo largo del curso también podremos disfrutar del estreno de 'Moon Knight', título del cual aún tenemos muy pocos detalles, más allá de que Oscar Isaac interpretará al Caballero Luna y que veremos a Ethan Hawke como el villano de la historia. De igual modo, conocemos a la persona que se pondrá al frente de la dirección de los cuatro primeros capítulos: será Mohamed Diab. Junto a él podría estar George Clooney, que suena con fuerza para dirigir algún episodio de la serie.

Marvel sigue ampliando su catálogo

Por otro lado, también aterrizará en la plataforma la ficción 'Ms. Marvel', que introducirá en el MCU a la superheroína Kamala Khan, conectando así el Universo cinematográfico de Marvel por medio de títulos como 'Falcon y el Soldado de Invierno' y 'WandaVision' y ampliando, con ello, la narrativa general de la fase 4. Durante la última convocatoria de beneficios de Disney, se anunció que la serie llegaría en verano, y si bien no se fijó una fecha, todo apunta a que su estreno no se producirá antes del mes de julio. No hay que olvidar que su llegada estaba programada en 2021 pero, debido a la pandemia del coronavirus, la producción acabó retrasándose, como ocurrió con muchos títulos.

Además de las ficciones de Marvel, el servicio de streaming pondrá a disposición de sus suscriptores estrenos como 'Willow', The 'Spiderwick Chronicles', 'Cómo conocí a vuestro padre', secuela de la exitosa 'Cómo conocía a vuestra madre', 'Welcome to Wrexham' y 'Candy', entre otros. Además, llegará es la tercera temporada de 'Con amor, Victor', basada en la película "Con amor, Simón". Alabada por público y crítica, la serie acabó con un gran cliffhanger en la segunda entrega de episodios, donde el personaje de Víctor debe elegir entre Benji y Rahim. Completan la tanda de terceras temporadas 'Atlanta', que llegará el próximo 24 de marzo con el estreno de dos nuevos episodios, y 'Solar Opposites', que ya emitió un especial de Navidad a finales de año y volverá con nuevas entregas próximamente.

'Con amor, Víctor'

'Reservation Dogs', una de esas ficciones que escapa de la supremacía de Marvel en la popular plataforma y que se ha abierto paso entre la audiencia de la misma, regresará con nuevas entregas. Bajo el mando de Taika Waititi y Sterlin Harjo, la ficción, que próximamente estrenará su segunda temporada, fue elegida como una de las 10 mejores series del 2021 por el American Film Institute (AFI), compuesto por críticos, académicos y profesionales de la industria. Le acompañarán en el selecto club de segundas entregas 'La misteriosa Sociedad Benedict', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Star Wars: The Bad Batch', una de las series de animación más destacadas del último curso.

La galaxia, muy presente en 2022

Otra ficción destacada que formará parte del catálogo de Disney+ en 2022 será 'Obi-Wan Kenobi', en lo que supondrá una nueva expansión del universo "Star Wars". Como gran aliciente de este título, nos encontramos con la participación en la trama de Ewan McGregor, que ya interpretó al maestro Jedi en las precuelas de George Lucas y volverá a meterse en la piel del mítico personaje. Son muchos los espectadores que desean ver cómo ha sido su evolución tras su exilio en las arenas abandonadas de Tatooine.

'The Mandalorian'

Siguiendo con el universo de "La guerra de las galaxias", este año también se verá representado con una de las veteranas de Disney+, 'The Mandalorian'. O al menos así iba a ser en un principio, puesto que un vídeo promocional publicado por la plataforma con sus títulos más destacados de 2022, donde no está presente la serie en cuestión, hace sospechar que quizás la producción de la tercera entrega no esté lista para el curso actual. Por ahora, aún deberemos esperar algunos meses para conocer la determinación oficial.

Con esta oleada de estrenos, así como de nuevos capítulos de series ya consolidadas, Disney+ pretende dar un salto cuantitativo a sus estadísticas. Y es que, pese a ser un éxito incuestionable, lo cierto es que las cifras del último trimestre estuvieron por debajo de lo esperado, con un incremento de 2,1 millones de suscriptores; datos muy inferiores a los pronosticados por algunos analistas. Las expectativas apuntaban a un total de más de 126 millones de usuarios a nivel mundial en este periodo, sin embargo, la plataforma de la división Disney Media and Entertainment Distribution de The Walt Disney Company se quedó en 118 millones. Entrando en comparativas con uno de sus rivales directos, Netflix sumó en el último trimestre 4,4 millones de abonados hasta un total de más de 213, por lo que el objetivo parece alejarse por ahora. Veremos si el catálogo de Disney+ es lo suficientemente atrayente como para que la tendencia cambie en los próximos meses.

Estrenos de Disney+ en 2022

- 'Moon Knight' (sin fecha)

- 'She-Hulk' (sin fecha)

- 'Ms. Marvel' (sin fecha)

- 'Secret Invasion' (sin fecha)

- '¿Qué pasaría si...?' (T2, sin fecha)

- 'Andor' (sin fecha)

- 'The Mandalorian' (T3, sin fecha)

- 'Star Wars: The Bad Batch' (T2, sin fecha)

- 'Obi-Wan Kenobi' (sin fecha)

- 'Willow' (sin fecha)

- 'La misteriosa sociedad Benedict' (T2, sin fecha)

- 'The Spiderwick Chronicles' (sin fecha)

- 'Cars on the Road' (sin fecha)

- 'Baymax' (sin fecha)

- 'Pistol' (sin fecha)

- 'Pam & Tommy' (sin fecha)

- 'Con amor, Victor' (T3, sin fecha)

- 'The Old Man' (sin fecha)

- 'Welcome to Wrexham' (sin fecha)

- 'The Dropout' (sin fecha)

- 'Dear Mama' (sin fecha)

- 'Fleishman Is in Trouble' (sin fecha)

- 'Class of '09' (sin fecha)

- 'Immigrant' (sin fecha)

- 'Candy' (sin fecha)

- 'Solo asesinatos en el edificio' (T2, sin fecha)

- 'Reservation Dogs' (T2, sin fecha)

- 'Atlanta' (T3, 24 de marzo)

- 'Cómo conocí a tu/vuestro padre' (sin fecha)

- 'The Bear' (sin fecha)

- 'American Love Story' (sin fecha)

- 'American Sports Story' (sin fecha)

- 'Retreat' (sin fecha)

- 'Solar Opposites' (T3, sin fecha)

- 'Disenchanted' (sin fecha)

- 'Prey' (sin fecha)