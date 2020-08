Todos los estrenos de HBO España en septiembre de 2020

HBO se ha mantenido muy activa en verano, estrenando títulos tan dispares y potentes como 'Podría destruirte', 'Perry Mason' o 'Territorio Lovecraft'. Esas tres series tienen como denominador común que son producciones originales de la prestigiosa cadena estadounidense, que a lo largo de septiembre impulsará su apuesta por el contenido propio, elevado por la implicación de celebrados cineastas y autores televisivos.

Elena Irureta y Ane Gabarain en 'Patria'

Aunque en el esquema cronólogico sea la última que va a llegar, no podemos hablar del septiembre de HBO España sin empezar por 'Patria'. La adaptación del best seller de Fernando Aramburu estaba destinada a ser la carta de presentación de la plataforma en nuestro país, pero finalmente ha llegado después de otras producciones locales como 'Foodie Love' o 'Por H o por B'. Sin embargo, 'Patria' tiene un enorme potencial para convertirse en un fenómeno de la pequeña pantalla, tanto por el material en el que se basa como por la implicación de Aitor Gabilondo ('Vivir sin permiso') como showrunner de este relato de dos familias enfrentadas durante el conflicto vasco.

La otra apuesta española que veremos en septiembre será 'Escenario 0', el proyecto experimental con el que Irene Escolar y Bárbara Lennie han tratado de entrelazar las cadenas genéticas del teatro y el audiovisual. Además, en el apartado de las series también destacan 'El tercer día', la nueva miniserie del creador de '¡Utopía', que cuenta con Jude Law y Naomie Harris como visitantes de una misteriosa isla; 'We Are Who We Are', la irrupción televisiva de Luca Guadagnino ("Call Me By Your Name"), que muestra a dos adolescentes que se están criando en una base militar estadounidense en Italia; y 'Hora de aventuras: Tierras lejanas', que supone el regreso al mundo de Ooo. Por último, no perdáis de vista 'Steven Universe: La película', que enfrentará a su protagonista a una nueva amenaza.

Estrenos de series

- 'Hora de aventuras: Tierras lejanas' (Estreno - 11/9)

- 'Robot Chicken' (Temporada 10B - 11/9)

- 'Las aventuras de Tom y Jerry' (Temporada 4 - 11/9)

- 'Escenario 0' (Estreno - 13/9)

- 'Las élites de la costa' (Estreno - 13/9)

- 'We Are Who We Are' (Estreno - 15/9)

- 'El tercer día' (Estreno - 15/9)

- 'Teen Titans Go!' (Temporada 6 - 19/9)

- 'DC Superhero Girls' (Estreno - 25/9)

- 'Patria' (Estreno - 27/9)

- 'Vamos Juan' (Temporada 2- 29/9)

Estrenos de películas

- "Wall Street" (1/9)

- "Wall Street: El dinero nunca duerme" (1/9)

- "Como Dios" (1/9)

- "Lluvia de albóndigas 2" (1/9)

- "Que Dios nos perdone" (4/9)

- "El secreto de sus ojos" (4/9)

- "Criadas y señoras" (4/9)

- "Resacón en Las Vegas" (4/9)

- "Resacón 2, ¡ahora en Tailandia" (4/9)

- "R3sacón" (4/9)

- "Nerve" (4/9)

- "Pacific Rim" (4/9)

- "Sicario" (4/9)

- "Alma salvaje" (4/9)

- "Home" (4/9)

- "Madagascar" (6/9)

- "Madagascar 2" (6/9)

- "Madagascar 3: De marcha por Europa" (6/9)

- "Crazy Rich Asians" (8/9)

- "Lincoln" (9/9)

- "War Horse" (11/9)

- "La reina de España" (11/9)

- "Tres bodas de más" (11/9)

- "Very Bad Things" (11/9)

- "La fría luz del día" (11/9)

- "Los Pitufos" (11/9)

- "Doraemon: Nobita Drifts in the Universe" (11/9)

- "Los dos lados de la cama" (15/9)

- "El baile de la victoria" (15/9)

- "Smallfoot" (15/9)

- "Bajo las estrellas" (16/9)

- "Buenas noches y buena suerte" (17/9)

- 'Steven Universe: La película' (18/9)

- "La LEGO película" (18/9)

- "Días de fútbol" (18/9)

- "Secretary" (18/9)

- "Step Up 3" (18/9)

- "El niño 44" (25/9)

- "Paranormal Activity 4" (27/9)

- "Paranormal Activity: Los señalados" (27/9)