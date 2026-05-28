Por Diego López |

Poco a poco van conociéndose más detalles de la polémica conducta de Tom Hardy en el set de 'Tierra de mafiosos', serie de la que ha sido despedido de cara a una posible tercera temporada.

The Hollywood Reporter publica alguno de los comportamientos de Hardy por los que no volverá a la ficción de la que era el protagonista. Según este medio, Hardy llegaba a encerrarse en su tráiler "y se negaba a salir durante horas".

"Tenía a todo el reparto esperando, lo cual es una demostración de poder. Pero hacer esperar a Pierce Brosnan, Helen Mirren y otros es un suicidio profesional, apostaría", declara una fuente anónima dentro del rodaje.

El origen de esta actitud estaría en las disputas personales con los showrunners de la serie, en particular Jez Buttereworth. Hardy, aseguran, ofrecía correcciones habituales a los diálogos de su personaje y estaba preocupado porque la, desplazándole del protagonismo absoluto.

Tom Hardy en la serie 'Tierra de mafiosos'

En cualquier caso, toda esta polémica está a punto de acabar con 'Tierra de mafiosos', que es la serie de Paramount+ fuera del universo 'Yellowstone' más exitosa. La plataforma aún no la ha renovado por una tercera temporada, que debería empezar a grabarse en septiembre, y antes necesita buscar una salida a todo este papelón.

Un comportamiento habitual

La difícil actitud de Hardy en los rodajes no es algo nuevo. El actor Patrick Stewart, que ha trabajado con él en multitud de series y películas, publicó en su biografía en 2023 que "Tom nunca interactuaba con ninguno de nosotros a nivel social. Nunca decía 'buenos días', nunca decía 'buenas noches', y se pasaba las horas en las que no se le necesitaba en el tráiler con su novia".

Y un año más, tarde, en 2024, el director de "Mad Max: Fury Road" George Miller declaraba algo parecido en una entrevista: "Tom tiene algo dañado dentro de él, pero también una brillantez que viene con ello. Fuera lo que fuera lo que le estaba ocurriendo en aquel momento, había que convencerlo para que saliera de su tráiler".

"No hay excusa para ello, y creo que en este negocio existe la tendencia a usar las grandes interpretaciones como justificación de otros comportamientos disruptivos que podrían evitarse", sentenciaba Miller.

Por lo pronto, seguimos esperando a que Paramount+ confirme la fecha de estreno de la segunda temporada, ya rodada, y que debería llegar estos meses si se cumple el calendario de lanzamientos del año pasado.