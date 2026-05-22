Por Diego López |

'Tierra de mafiosos' (o 'MobLand' como se la conoce en su idioma original) se ha convertido, con una sola temporada, en la serie más exitosa de Paramount+ fuera del universo 'Yellowstone'. En ella, Tom Hardy interpreta a Harry Da Souza, un "fixer" que trabaja para una poderosa familia de criminales londinenses.

Pues bien, según publica el medio Puck, Paramount habría tomado la decisión de despedir a Hardy de su puesto de protagonista tras concluir el rodaje de la segunda temporada, en el hipotético (y hasta ahora, muy probable) caso de una tercera temporada.

¿El motivo? Al parecer, Tom Hardy se habría pasado de 'diva' con su comportamiento durante el rodaje de esta segunda temporada que termina de concluir. El actor habría llegado constantemente tarde a trabajar, además de mantener encontronazos con los productores de la serie, Jez Buttwerworth y David Glasser. Además, Hardy habría pedido una y otra vez ofrecer comentarios sobre el guion así como tratar de cambiar sus diálogos.

Helen Mirren, Pierce Brosnan y Anson Boon en 'Tierra de mafiosos'

En última instancia, Hardy no estaba conforme con que la segunda temporada de la serie haya sido más coral, cuado en un principio él era el protagonista absoluto.

Ante estos desencuentros, Butterworth amenazó a Paramount con abandonar la serie si las cosas seguían así, y la productora le ha dado la razón al productor, y no contarán más con Hardy. Nada de esto es todavía oficial, ya que ninguna de las partes ha querido hacer declaraciones, pero tampoco lo han desmentido.

A la espera de la segunda temporada

Está previsto que Paramount+ (y SkyShowtime en España) estrenen la segunda temporada de 'Tierra de mafiosos' en los próximos meses. Los nuevos episodios mantendrán al elenco original donde, además de Hardy, se encuentran Pierce Brosnan, Helen Mirren o Paddy Considine, y se le sumarán los fichajes de Johnny Flynn y Ophelia Lovibond.

Según ha adelantado el propio Hardy, la nueva temporada tendrá una mirada "más amplia" y tratará más "elementos internacionales del crimen organizado así como del control del tráfico de drogas y armamento".

En caso de renovar por una tercera temporada, parece que los Harrigan tendrán que buscar un nuevo empleado que les solucione todos sus problemas con los Stevenson.