'Secret Story: La casa de los secretos' alcanzó la final de su primera edición la noche del 23 de diciembre, en Telecinco, en la que Jorge Javier Vázquez tuvo la ocasión de charlar con Carlos Sobera, Toñi Moreno y Sandra Barneda por videollamada. Los tres presentadores intervenían en la gala con el fin de hablar de la próxima edición de anónimos de 'Secret Story', que aterrizará en Mediaset el próximo mes de enero y de la que ellos serán los encargados.

"Ya me lo advirtió Paz Padilla: todo lo que sube, baja. No pensé que tendría que hacer esto tan pronto en mi carrera profesional", bromeaba Vázquez, antes de conectar con los presentadores del próximo reality de Telecinco, momento en el que dio las gracias a su compañera "por decírmelo, he podido hacerme a la idea". "Gracias, Carlos, por quitarme el puesto", lanzó además el catalán, con humor, iniciando la conversación con los próximos encargados de 'Secret Story'. "Ya empiezan a hacer efectos mis sortilegios", bromeó también Vázquez, cuando Moreno hizo alusión a su ronquera, puesto que estaba confinada tras haber dado positivo en Covid-19.

Tras las bromas iniciales, Sobera comenzó a hablar del nuevo programa: "vamos a ver un reality exactamente igual que el que tenemos, porque el gran protagonista son los secretos". "La gran novedad es lo que estaba la gente deseando: los protagonistas va a ser gente de la calle. Y por fin lo va a tener. Es la misma mecánica, pero los protagonistas son personajes anónimos", recalcó el vasco. Por su parte, Barneda confesó que aunque "yo todavía no sé con que anónimos nos vamos a encontrar", "te puedo decir algo que me dijo el fotógrafo de los futuros concursantes: si fuera por mí y por el casting que veo, yo entraría ahora mismo a la casa". "Son muy distintos y van a sorprender", vaticinó la presentadora.

Pronto, esta casa volverá a llenarse de personas como tú ???? #SecretFinal pic.twitter.com/Hc2ULvGLje — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 23, 2021

"Los secretos son la caña"

"Me llamó mucho la atención", reconoció Barneda, sobre lo que le habían adelantado. Moreno, por su parte, recalcó estar en la ignorancia, como su compañera, puesto que además "estoy muy malita, llegué con toda la ilusión para grabar, me hacen un test y doy positivo". "Ya está perdiendo Vasile dinero conmigo. Tuvieron que ponerme una ambulancia para volver a Sevilla", comentó la presentadora, con humor, dado que "no puedo volver en servicio público si tengo el Covid". "Por favor, cuidarse mucho, porque esto es como si te atropella un tren", solicitó Moreno, tras lo cual desveló sobre el nuevo reality que "el premio es mucho más cuantioso y los secretos son la caña".