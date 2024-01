Por Daniel Parra |

Continúa la polémica protagonizada por Toñi Moreno. El pasado miércoles 24 de enero, la presentadora de Canal Sur lanzó unos comentarios hacia Bella, una tiktoker que pasó por 'Hoy en día', que la influencer afeó en sus redes sociales. "¿Te has metido un filtro? Dime la verdad" y "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?" fueron las frases que molestaron a Bella y por las que Moreno se disculpó en su cuenta de X, antiguo Twitter, en la mañana del día siguiente, y en 'TardeAR'.

Toñi Moreno en 'Hoy en día'

Sin embargo, la presentadora ha aprovechado el inicio de su programa en la televisión autonómica para volver a pedir perdón directamente a la tiktoker:. "Creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada", dijo Moreno, que afirmó que ella bromea mucho y se pasó de frenada. "Yo no sabía que el tema para ti era tan sensible., aclaró. Moreno desveló que pidió el teléfono de Bella para disculparse personalmente "sin paliativos" y "con todas las palabras":

La conductora de 'Hoy en día' aludió a que la tarde posterior al incidente había sido "muy dura" porque no consiguió hablar con Bella y pedirle perdón. "Te hemos llamado para que estés hoy en directo con nosotros, has declinado la invitación", explicó Moreno, que deseaba tener a la influencer en directo para disculparse. Después de dirigirse a Bella y a todo aquel que se sintiese ofendido, Moreno se refirió a la repercusión que ha tenido su error en Internet: "Yo he sufrido un linchamiento en las redes, he sido trending topic todo el día, todo el mundo hablando de mí con insultos, con amenazas a mi hija que tiene 13 años...". La conductora del espacio recuperó algunas publicaciones en las que se la tildaba de "gordófoba" o "sinvergüenza".

"No he podido ni dormir esta noche", añadía. La presentadora se refirió a las amenazas que ha sufrido: "Señores, me equivoqué, ayer me equivoqué, pero yo no soy esto. Y me voy a defender donde me equivoqué, en mi programa". Además, quiso dirigirse a sus "compañeros de los confidenciales": "No he tenido una sola llamada de un compañero que me haya dicho: '¿Cuál es tu versión?'". "No estoy culpando a Bella de esto. Creo que ella, que es influencer, está en su derecho de contar su día a día porque ella vive de eso, y si le molestó y si le dolió, está en su derecho", aclaró, aunque también dijo que ella está en su derecho de decir: "No voy a aceptar que me insultéis porque yo no soy eso".

Os dejo aquí mis sinceras disculpas a Bella y a tod@s los que se hayan podido sentir ofendidos por mi comentario. pic.twitter.com/aBOaeSEpji — Toñi Moreno (@tmorenomorales) January 25, 2024

Recuperó su cámara oculta

Toñi Moreno explicó que pidió a sus compañeros que recuperen su participación en una cámara oculta de 'Gente Maravillosa', programa que también conduce en Canal Sur, "porque necesito sentirme bien". Tras ver el clip en el que defiende a una mujer con sobrepeso a la que se le estaba discriminando en su gimnasio, la presentadora, emocionada, dijo: "Esa soy yo". "No culpo a Bella, ella no tiene la culpa de todo lo que se ha liado. Ella vive de contar lo que le pasa y lo que siente, y además con toda la razón. Me equivoqué", insistió, asegurando que ella puede soportar "lo que pasó ayer en las redes" porque tiene 50 años y "mucha piel". "Pero yo pienso en la gente joven, que por cualquier cosa los masacramos en las redes. Tenemos que ser muy responsables con eso".