¿Por qué Toñi Moreno no tiene el hueco que merece en Mediaset?

Inesperado giro con el que nos ha sorprendido Paolo Vasile de cara a la nueva temporada televisiva en Mediaset: Jesús Vázquez será el nuevo presentador de 'Mujeres y hombres y viceversa' en Cuatro, cubriendo así el puesto que Toñi Moreno ha ocupado casi dos años seguidos. La noticia ha sorprendido a todos ya que nadie pensaba que la andaluza podría perder su puesto en el programa y mucho menos que Vázquez iba a ser la opción elegida para la nueva etapa del mismo. ¿Tiene sentido este cambio de papeles? ¿Qué pasará entonces con Toñi Moreno?

Toñi Moreno

La pérdida de 'Vive la vida'

El papel de Toñi Moreno en Mediaset a día de hoy está más en el aire que nunca y es que la periodista se queda sin un programa que conducir. ¿Cuál será su futuro profesional? Es la gran duda que surge ahora, una incógnita que esta vive después de haber sido años atrás uno de los fichajes estrella de Vasile. Cuando llegó al grupo de comunicación tuvo la difícil tarea de abrir un nuevo hueco en las tardes del fin de semana, cubriendo a '¡Qué tiempo tan feliz!' con su 'Viva la vida'. La periodista tuvo la misión de rejuvenecer la franja, darle un nuevo aire y mejorar los índices anotados por la Campos y sí, lo consiguió, el espacio logró un hueco... aunque quizás no el suficiente para Vasile ya que tiempo después, la dirección del mismo cambió y Toñi Moreno fue sustituida al frente del formato.

Los directivos de la cadena optaron por Emma García, un rostro de toda la vida en la casa y decidieron que Moreno saltase a 'Mujeres y hombres y viceversa'. Muchos interpretaron este intercambio de fichas como un premio para la vasca, que pasaba a conducir una apuesta con opciones de futuro y todo un problema para Moreno, que saltaba a presentar un formato que no funcionaba especialmente bien y que además no cuenta con una imagen positiva entre el público y especialmente la crítica televisiva . ¿Merecía Moreno este intercambio de proyectos? Evidentemente no. La periodista había luchado por su magacín y cuando el trabajo parecía dar sus primeros frutos, rápidamente era sustituida y cambiada de cadena. Tocaba empezar de cero y hacerlo en un formato radicalmente distinto.

Toñi Moreno en 'MYHYV'

El reto en 'MYHYV' que cumplió con creces

Y sí, Moreno cumplió con creces su nuevo reto. Supo adaptarse a su nueva situación y demostró lo que es: una periodista versátil, profesional y agradecida con el trabajo que se le daba. La andaluza se integró rápidamente en la dinámica del proyecto y pasó a convertirse en toda una "madre" para los tronistas y pretendientes. Supo darle la vuelta a la situación y le regaló al programa lo que posiblemente necesitaba: una voz sensata, que aportase experiencia, madurez y lógica; 'MYHYV' necesitaba a alguien que se implicase mucho más y Toñi Moreno lo hizo. Tanto con los participantes como con el equipo; rápidamente creó una química con Nagore Robles que evidenció el cariño que finalmente esta se ganó.

Pero ahora, una vez más, la andaluza ha perdido el proyecto; se ha quedado sin poder presentar ese programa que ya había hecho suyo. Jesús Vázquez es el nuevo presentador del espacio, ahora él tendrá la difícil tarea de integrarse como lo ha hecho ella y de ganarse el cariño del público fiel del formato. ¿Por qué se ha optado por este recambio? Parece evidente que ella no es la responsable de los bajos índices de audiencia que tiene el dating-show; no es necesario cambiar de presentador para que esto sea un revulsivo para el mismo. El desgaste tras llevar más de 10 años en emisión con una fórmula que parece desgastada (al menos en emisión lineal) es el motivo evidente de lo que sucede con su rendimiento. Moreno no merecía este nuevo desprecio en el grupo en el que trabaja; ella merecía seguir al frente de un formato por el que sí ha luchado desde el primer día.

Toñi Moreno en 'Viva la vida'

Una presentadora poco valorada en Mediaset

Quizás ha llegado el momento que se valore mucho más a Toñi Moreno, que de una vez por todas se ponga en valor su trabajo. Porque sí, evidentemente la periodista sabe reinventarse e incluso funciona bien como colaboradora de los realitys de la cadena, pero merece mucho más. A lo largo de todo este tiempo, esta ha demostrado con creces que funciona en un directo en televisión: transmite energía, sabe empatizar con la audiencia, con sus invitados y también con sus colaboradores, siendo sin duda un valor seguro para cualquier formato del que se encargue. Por eso parece incomprensible el papel que se le ha dado en Mediaset, ella sí debería tener un peso mucho más importante en la cadena. Quizás deberíamos contar mucho más con profesionales como Moreno y menos con presuntos estafadores como José Antonio Avilés.

¿Tiene sentido que este verano pase a ser la sustituta de Emma García en 'Viva la vida', ese programa que ella vio nacer? Evidentemente no. La periodista merece mucho más que volver durante dos meses al programa que en su día presentó. Debería valorarse mucho más su trabajo y darle el lugar que merece en el grupo. ¿No podría ser el momento de apostar por ella en su faceta más periodística? Un '75 minutos' (espacio que condujo en Canal Sur) podría ser una opción perfecta para Cuatro y también para su faceta profesional. ¿O por qué no contar por ella en alguno de los formatos de actualidad de la cadena? Debería haber más opciones para un rostro como ella, que ha demostrado ser versátil y profesional a diario.

Un nuevo inicio

Ahora, Toñi Moreno deberá seguir luchando por volver a conseguir ese espacio en televisión que merece. No sabemos si la volveremos a ver en Telemadrid o Canal Sur, si seguirá de colaboradora en formatos de Mediaset o emprenderá una nueva aventura profesional; pero lo que sí está claro es que ella merece seguir en este medio. Alguien que funciona igual de bien en información que entretenimiento, que además sabe ganarse al público y que ha demostrado en infinidad de ocasiones su valía profesional sí tiene que formar parte de esta industria con su propio formato; ya sea un reality, un concurso, un magacín o un espacio documental. Ella sí merece recibir esa llamada que la vuelva a poner en el sitio que merece.