Toñi Moreno regresa a 'Viva la vida' para contar cómo está viviendo el confinamiento con su bebé

La que fuera presentadora de 'Viva la vida' durante sus primeros años, Toñi Moreno, ha entrado en directo al programa para contarle a Emma García cómo está viviendo el confinamiento por la crisis del coronavirus junto a su pequeña Lola, que nació hace tan solo dos meses. La andaluza ha confesado que no lo lleva muy bien, porque disfruta mucho fuera de casa: "Yo soy muy de calle".

La parte buena, según ha señalado Moreno, es la posibilidad de disfrutar de su bebé, pues ambas están pasando la cuarentena aisladas en un piso en Madrid. Pero confiesa que a veces le invade la preocupación y ha revelado que por las mañanas piensa en el futuro que vivirá su pequeña: "¡En qué momento has venido, amiga! A ver qué mundo te vamos a dejar ahora, qué mundo vamos a construir entre todos".

Moreno ha explicado que está convencida de que, cuando acabe la crisis del coronavirus, "nada va a ser igual". Ha puesto como ejemplos el acercamiento entre las personas, especialmente entre los vecinos, y el cambio que está experimentando el medio ambiente: "Me he asomado al balcón y me he dado cuenta de que el cielo de Madrid estaba limpio".

La presentadora de 'Mujeres y hombres y viceversa' también ha contado con una gran sonrisa que su hija Lola "es buenísima" y que se parece a ella por lo glotona que es. Hablando de ella, ha querido destacar que es la primera gran crisis mundial que vive siendo madre y que nota mucho la diferencia, pues anteriormente solo se centraba en su faceta como periodista. "Es una batalla que tengo interna, porque os veo haciendo a todos periodismo y tengo ganas de hacer un directo desde la calle", ha revelado Moreno.

Se moja con la ruptura de Gianmarco y Adara

Emma García le ha preguntado a Toñi por una de las historias con más idas y venidas de los últimos meses: la de Gianmarco y Adara. Parece que la pareja ha roto definitivamente y Toñi Moreno ha querido mojarse sobre lo ocurrido. "Me parece que la excusa que ha puesto Gianmarco suena un poco... a pluf", ha dicho la periodista, despertando los aplausos de los colaboradores presentes en plató. Emma también comparte la opinión de su antecesora: "Adara ha salido ganando. Para tener a una persona que en las circunstancias que más necesitas su apoyo, no está... ¡Lárgate cuanto antes!".