SENTENCIA

Toño Sanchís, condenado a dos años de cárcel por apropiarse de casi 400.000 euros de Belén Esteban

La Audiencia Provincial de Madrid impone prisión, multa e indemnización por una apropiación continuada amparada en la confianza profesional.

©Mediaset España
Por Julia Almazán RomeroPublicado: Martes 25 Noviembre 2025 12:24 (hace 7 horas)

La historia parece que por fin tiene un final. La Audiencia de Madrid ha condenado a Toño Sanchís a dos años de prisión por un delito continuado de apropiación indebida cometido mientras ejercía como representante de Belén Esteban. La resolución de este lunes 24 de noviembre añade una multa de 2.100 euros y le obliga a indemnizar a la colaboradora con una cantidad que se fijará en la ejecución de sentencia. El tribunal considera acreditado que el mánager cobró comisiones superiores al 20% pactado entre 2009 y 2015, aprovechando la "confianza plena" que la tertuliana depositó en él.

El tribunal calcula que Sanchís llegó a quedarse con 475.571 euros, aunque todavía no se sabe la cifra exacta que deberá devolver, según establece la sentencia a la que ha podido acceder Europa Press. Esa cantidad fija se fijará más adelante, teniendo en cuenta los 49.000 euros ya recuperados por parte de Esteban en un procedimiento civil anterior y el importe obtenido por la adjudicación de una vivienda en Villanueva del Pardillo. En aquel proceso, la sociedad de Sanchís, Agencia de Servicios Lorant S.L, fue condenada a abonar 388.868,14 euros, cantidad de la que Esteban solo pudo recuperar una parte.

Toño Sanchís durante su paso por 'GH VIP'
Durante el juicio, se escucharon varias versiones. Por su parte, la Fiscalía solicitó tres años y medio de cárcel e indemnización por 339.549 euros, mientras que la acusación particular elevó la petición a cuatro años y medio y 475.571 euros. La defensa pidió la absolución y sostuvo que Esteban conocía el aumento de comisión. La Audiencia, sin embargo, ha concluido que era él quien gestionaba todo, decidía las comisiones y aumentó lo que cobraba sin avisar a la colaboradora, que confiaba totalmente en él y no revisaba sus cuentas.

La reacción de la de Paracuellos no se hizo esperar. En declaraciones a Semana, Belén Esteban celebró la sentencia: "Estoy feliz, estoy contentísima. Llevo muchos años luchando por lo que es mío. Todavía habrá que esperar, pero estoy más cerca de conseguirlo". La colaboradora ya había sido tajante desde hace tiempo sobre su propósito de recuperar el dinero: "Este no se va de este mundo sin devolverme lo que es mío". El caso, además, supuso en 2015 la ruptura total de la relación personal y profesional que ambos mantenían.

Belén Esteban hablando sobre '¡Sálvese quien pueda!'

¿Qué viene ahora en el caso Sanchís–Esteban?

En los próximos meses se decidirá cuánto dinero exacto tiene que devolver Toño Sanchís y cómo deberá hacerlo. De momento, no se sabe si su defensa recurrirá la sentencia. Lo que sí deja claro este procedimiento es que la amistad y confianza entre las partes fue clave para que la colaboradora dejara en manos del representante sus asuntos, hasta detectar irregularidades en 2015, origen de una batalla judicial que hoy suma un nuevo capítulo en su historia.

