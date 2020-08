'Sálvame' arrincona a su "topo": ¿Quién da información secreta de la pizarra de vacaciones?

Lydia Lozano ha sido la protagonista de la prensa rosa en los primeros días de agosto y es que la colaboradora estrella de 'Sálvame' ha sido portada de la revista Lecturas. En el reportaje, la vemos pasar unos días de descanso en un yate de lujo junto a su marido Charly pero lo que poco podíamos esperar es que esta pillada ha sido el detonante para descubrir que en la redacción del programa de Telecinco y La Fábrica de la Tele... ¡existe un topo!

Kiko Hernández y la pizarra de 'Sálvame'

Sí, hay alguien en el centro neurálgico del magacín de Telecinco que filtra información de los colaboradores a agencias y medios de comunicación. El equipo del programa de la mano de María Patiño han descubierto que alguien que trabaja en el formato diario de Mediaset ha dado información acerca de los días libres de cada uno de los colaboradores y de sus respectivas vacaciones. De esta forma, se ha facilitado a los compañeros de la prensa gráfica el poder hacer un seguimiento a cada uno de los rostros del programa.

La presentadora de 'Socialité' fue advertida por algunos compañeros de la prensa rosa. "Me dijeron que tuviese cuidado porque habían hecho fotos a la pizarra de redacción y sabían perfectamente los días que me iba de vacaciones", ha explicado la colaboradora este jueves 6 de agosto. Esta ha recordado que a día de hoy es casi imposible saber de dónde sale esa información ya que "por la redacción para mucha gente (...) de este como de otros programas (...) y que además no tienen por que ser compañeros que salgan en pantalla". ¿Quién es entonces "el topo"?

La trampa al "topo"

Patiño intentó tenderle una trampa a este falseando sus vacaciones en la famosa pizarra pero no funcionó. Por su parte, Kiko Hernández, presentador de 'Sálvame' este jueves ha adelantado que durante toda la emisión del programa se darán nuevos detalles de esta persona que aprovecha la información privilegiada que hay en redacción para avisar a los paparazzis, logrando así que rostros como Lydia Lozano, María Patiño o Gema López hayan sido ya pilladas por estos.