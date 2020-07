Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame' al escuchar hablar de su hija: "¡Hasta los huevos estoy!"

Aunque muchos sepan quién es su hija, Belén Esteban le prometió no hablar de ella y está convencida de que no lo quiere hacer. En la entrega del 28 de julio de 'Sálvame', recuperaron unas declaraciones de Carmen Pardo en 'Viva la vida', donde hablaba de la relación de Jesulín de Ubrique con María José Campanario y sus hijos, incluyendo a Andrea. Pardo habló de la relación entre el torero y la colaboradora, y esta última no daba crédito a lo que estaba escuchando.

Belén Esteban abandona el plató de 'Sálvame'

"Ay, ay, no me provoquéis", comentaba Esteban al equipo después de ver las imágenes. Sin embargo no tardó en dirigirse a Carmen Pardo para hacerle varias preguntas tras lo escuchado: "¿Tú sabes si es verdad lo del contrato cada 15 días? ¿Tú estás segura de que los hermanos no tienen contacto? Siempre echando la culpa a la misma, que soy yo. Ya basta. No voy a hablar, Carlota. No quiero hablar". Dicho esto, Esteban se levantó para salir del plató, aunque justo antes de hacerlo quiso añadir lo siguiente: "Solo voy a decir una cosa. A una se le paga los estudios y a la otra no se le paga nada. Y no voy a hablar más, ¿vale?".

La colaboradora parecía que se iba, pero regresó, pues todavía tenía algunas palabras que le ardían en la boca: "Es una persona que no quiere salir", refiriéndose a su hija y, haciendo algo de autocrítica, dijo: "Vale que yo la he puesto en el disparadero muchas veces, y me arrepiento, pero que no me provoquen". Sobre Pardo, añadía que "esa señora no tiene ni idea" y sentenciaba: "Cuando mi hija cumplió 18 años me lo pidió y yo lo voy a seguir cumpliendo. Pero es muy difícil para mí, porque no es una cosa, son muchas".

"¡Ya está bien! Que no es verdad"

Esta vez sí, Esteban salió del plató gritando: "¡Ya está bien! Que no es verdad. ¡Hasta los huevos estoy! ¡Hasta los huevos de las mentiras!". Carlota Corredera, aprovechando que la colaboradora no estaba en plató, quiso dar su opinión sobre la hija de su compañera y el trato con su padre: "No quiero nombrar a la persona que quiere seguir siendo anónima, pero qué fuerte que una persona diga que cuando cumpla 18 años su hija va a dar todo tipo de explicaciones, y que esa persona que las iba a recibir tenga ahora 21 años y que la respuesta siga siendo el silencio".

Chelo García-Cortés le daba la razón y confirmaba que "Jesús siempre ha sido un cobarde". "¡Que le pregunten al de los 15 días si sabe dónde estudia! Me voy ya porque ya está bien", comentaba Belén Esteban en un regreso puntual al plató. Aprovechando esta vuelta, Corredera intentó retenerle para hablar, delante de ella, de su hija a la que no querían mencionar, haciendo que Belén llorase, pero esta vez de emoción.

Las emotivas palabras de Carlota a Belén

"Belén, quiero decir una cosa de la persona anónima. Creo que es alguien que con sus silencio da muchas lecciones, creo que tienes que estar súper orgullosa de ella, porque para ella sería facilísimo pedirte a ti que contases todo lo que no se cuenta. Ella lleva 3 años con el cronómetro parado respecto a las respuestas que quiere recibir. Me parece de una madurez exquisita y de una generosidad muy grande porque ella podría destrozar a su padre y no lo hace. Te doy la enhorabuena. Qué bonito, qué maravilla y qué suerte que todo lo que has invertido en ella haya valido la pena", comentaba Corredera, emocionando a su compañera.