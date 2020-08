La pregunta que Yola Berrocal vetó en el polígrafo de 'Sálvame' a punto de llorar

Tras ganar 'La casa fuerte' junto a Leticia Sabater, Yola Berrocal volvió a ser noticia esta semana tras confirmar su traición a Joaquín Prat hace ahora 12 años. Yola confesó que había organizado un montaje entonces para que la fotografiasen besándose con el presentador en un parque. El tema dio cancha a 'Sálvame' para realizar un polígrafo a Berrocal, pero la tarde fue más tensa de lo esperado.

Yola Berrocal, en 'Sálvame'

Yola quería someterse al "PoliDeluxe" para demostrar que solo avisó a un fotógrafo en el caso de Joaquín Prat, desmintiendo así que fuese una suerte de montajista profesional. Sin embargo, la ganadora del último reality de Telecinco no estaba dispuesta a responder una pregunta que, a su juicio, nada tenía que ver con su vida ni su trayectoria televisiva.

"No entiendo esto, y ya me empiezo a mosquear, porque no lo entiendo, nunca se me ha relacionado con nada de esa pregunta", reprochaba muy molesta y a punto de llorar ante Carlota Corredera, que intentaba tranquilizar a la invitada pidiéndole confianza en el programa. ¿Puedes preguntarme también si ha asesinado a una persona? Es lo mismo, no tiene sentido. Me voy entonces", le espetaba al director David Valldeperas antes de irse al baño y allí romper a llorar.

Rafa Mora, ¿dice la verdad?

Finalmente, Berrocal aceptó realizarse el "poli" aunque sin esa pregunta. Sin embargo, Rafa Mora le quitó la tarjeta a Carlota Corredera y la leyó en directo: "¿Alguna vez han pagado para disfrutar de una velada contigo?", dijo el extronista. Yola lo ha negado rotundamente. "Tranquila, que no vamos a sacar la pregunta", recalcó la presentadora. "No es el tema ese. Es un tema de que se me iban a hacer preguntas relacionadas con lo de Joaquín y eso no viene a cuento", apuntó Yola para zanjar el asunto.