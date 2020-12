Verónica Romero desata el debate en 'La hora de La 1' por su negacionismo sobre el coronavirus

La mañana del lunes 14 de diciembre, 'La hora de La 1' recibió a la concursante de 'OT 1', Verónica Romero, quien presentaba su primer libro, "El valioso secreto que esconde tu sonrisa", a través de una videollamada. Una intervención que acabó rodeada de cierta polémica cuando se mencionó el hecho de la artista mostró su apoyo al negacionismo del Covid-19 del que hizo gala en redes Miguel Bosé, pero fue incapaz de aportar razones coherentes que sostuvieran su razonamiento.

Cristina Fernández y Verónica Romero en 'La hora de La 1'

En un momento de la entrevista, Cristina Fernández, presentadora de la tertulia de la recta final del formato, cuestionó el apoyo que la artista manifestó hacia el negacionismo de Miguel Bosé, además de distintos tuits polémicos publicados en la cuenta de Romero donde apuntaban a la posibilidad de que Romero fuera negacionista del Covid-19. "¿Cuál es tu verdad?", planteó la presentadora, ante lo que la invitada aclaró que "la palabra negacionista y todo esto son etiquetas". "No es no a la mascarilla, es sí a una verdad que viene otra información. Yo no lo sé todo, pero yo quiero saber. Es sólo eso", defendió la artista. En medio del debate, Carmen Lomana quiso saber a qué se refería Romera mencionando la "otra verdad", sobre la que la colaboradora señaló que "no tiene ningún rigor científico".

"Es que esto es muy complicado de hablar. Obviamente no me voy a poner ahora a crear polémica, porque he venido a hablar de mi libro", atajó la artista, sin convencer a los colaboradores presentes, que insistían en que aclarase sus palabras. "Es importantísimo que ella dé un mensaje a los jóvenes", recalcó Nieves Herrero, antes de que la presentadora indicara a la invitada que "es muy importante que lo aclares. Sobre todo porque da la sensación de que los medios de comunicación podemos dar un discurso que va sólo en una línea". Cristina invitó entonces a que Romero diera las explicaciones que quisiera "si tú tienes otra verdad", momento en el que Borja Terán señaló la importancia de "tener pruebas y argumentos. Hay está el valor de la ciencia". "Ella tiene todo el derecho a decir lo que piensa", defendió Fernández, antes de dar paso a Romero "para aclarar un poco esa verdad".

"Esto es una realidad mundial"

"Es que yo no digo nada, no doy información de nada. Porque para eso están los profesionales que se merecen respeto y que a lo mejor no han tenido la oportunidad de salir en los medios de comunicación", declaró Verónica, ante lo que Cristina le dio la opción de que le diera el teléfono "de profesionales que tú crees que deben hablar para tener otra opinión". "Tú estás aquí ahora y puedes decir algo. Lo que no se puede es decir que se está dando un discurso que no es el real, que estamos gobernados por psicópatas, y cuando se te da la oportunidad de que nos digas cuál es la otra verdad, nos digas que no se puede explicar", señaló la presentadora.

"Yo lo único que sé es que a veces necesitamos recuperar nuestro poder, nuestra confianza. Yo solo pedía más información porque hay cosas que a mí y a otras personas no nos cuadran", concluyó Romero, a quien Herrero instó a "pasarse por los hospitales y ver lo que está pasando". "Ese mensaje tiene que quedar claro, porque si ponemos algo turbio, los jóvenes van a creer que es una mentira", manifestó la periodista, quien concluyó que "esto es una realidad mundial, una pandemia donde está muriendo gente".