Por Alejandro Burrueco Marín |

Esta última semana los concursantes de 'Supervivientes All Stars' han sumado un contratiempo más a su larga lista de problemas. Al hambre, el cansancio y la convivencia se le ha sumado un monumental temporal provocado por el huracán Beryl. La gala de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' del domingo 7 de julio comenzaba con un sol abrasador y unos concursantes devastados porque habían perdido algunas de sus pertenencias y su fuego tras una tormenta, aunque con esta primera no fueron evacuados.

Laura Madrueño informa de la evacuación de los concursantes de 'Supervivientes All Stars'

No obstante,. "De repente un aguacero espectacular nos ha obligado a meternos en palapa, estamos preparando todo a una gran velocidad para poder conectar con nuestros supervivientes", conectaba una vez les alcanzó Laura Madrueño , que trató de animar a los concursantes: "".

Los 'All Stars' venían de vivir una tormenta similar hacía a penas unos días y sabían que las condiciones de supervivencia empeoraban aunque saliese el sol. "No puedo más. Al día siguiente es todo peor, para pescar es peor, es que es horrible. Es que está todo devastado", comentaba Lola Mencía completamente derrumbada entre lágrimas. Incluso la férrea Sofía Suescun se vino abajo ante la situación: "¿Qué vamos a hacer toda la noche? Está todo mojado".

Leyendas al límite

"Ya es un cúmulo de todo, estamos pasando mucha hambre, las condiciones no acompañan y la convivencia menos todavía, pues uno explota. ¿Algo peor puede pasar? Es que no lo sé", seguía Suescun, que ya de por sí estaba falta de energía por su enfrentamiento constante con Marta Peñate. Desde Madrid, Sandra Barneda trataba de animarlos: "Os estáis retando más que nunca, estáis demostrando día tras día fortaleza, no rendíos y superaos a vosotros mismos. Este programa lo hacéis grande vosotros mostrándonos día a día vuestras debilidades y fortalezas".