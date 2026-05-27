Por Redacción |

'Torrente Presidente' ya tiene fecha de llegada a Netflix. La sexta película de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura se incorporará al catálogo de la plataforma en España el próximo 26 de junio, después de su exitoso paso por las salas de cine.

La película se ha convertido en uno de los grandes fenómenos comerciales del cine español reciente. Según los datos facilitados por la plataforma, ha logrado el mejor estreno en cines de una película española de los últimos once años, el mejor debut de una comedia para mayores de 16 años en la historia de España y el cuarto mejor estreno del cine español.

Desde Netflix, Diego Ávalos, vicepresidente de contenido para España, Portugal y Turquía, ha destacado el peso popular de la saga y la oportunidad de incorporar esta entrega al catálogo. "La película ha sido un éxito rotundo y estamos muy orgullosos de que ahora llegue a Netflix", ha señalado.

Santiago Segura celebra el salto de Torrente a los hogares

Santiago Segura también ha celebrado la llegada de la película a la plataforma después de la respuesta del público en salas. El cineasta ha asegurado que no esperaba un seguimiento tan contundente y ha recordado que casi cuatro millones de espectadores acudieron a los cines para verla.

"Me entusiasma que, ahora, Netflix lleve la película a los salones de sus suscriptores a partir del 26 de junio", ha afirmado Segura, que espera que la cinta pueda sumar una nueva oleada de espectadores en streaming.

La película está producida por Torrente Presidente AIE, Bowfinger International Pictures y Amiguetes Enterprises, con la participación de Netflix y Atresmedia, en asociación con Mogambo. Su distribución en cines ha corrido a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia.

Torrente entra en política

En esta nueva entrega, José Luis Torrente vuelve a escena convertido en candidato político. El personaje, definido por la propia sinopsis como un expolicía machista, racista y alcohólico, es captado por la formación NOX y ve en la política una oportunidad para alimentar sus delirios de grandeza.

'Torrente Presidente' lleva a José Luis Torrente al terreno de la sátira política en la sexta entrega de la saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

La sexta película lleva así al personaje más conocido de Santiago Segura al terreno de la sátira política, manteniendo el tono provocador y excesivo que ha acompañado a la saga desde sus inicios.

Bowfinger, detrás de otro gran éxito de taquilla

Detrás del proyecto está Bowfinger International Pictures, productora dirigida por María Luisa Gutiérrez junto a Santiago Segura. La compañía acumula más de 40 títulos representando alrededor del 30% de la taquilla en España, algunos de ellos situados entre los más vistos en salas. En ese periodo, la compañía encadenó éxitos como 'Padre no hay más que uno 4', 'Padre no hay más que uno 5', 'La infiltrada', 'La familia Benetón', 'Un funeral de locos' o 'Tierra de nadie', todas ellas con una fuerte respuesta del público en cines.

El catálogo de la productora también incluye títulos de otros géneros, desde thrillers como 'Lobo Feroz' o 'No dormirás', de Gustavo Hernández, hasta 'Animal', dirigida por el oscarizado Armando Bó, o 'Nieve Negra', protagonizada por Ricardo Darín . A ellos se suman dramas como 'Maspalomas', nominada este año al Goya a mejor película.

Con su llegada a Netflix, 'Torrente Presidente' inicia una nueva etapa tras su recorrido en salas y busca ampliar en streaming el impacto de una saga que sigue siendo una de las marcas más reconocibles de la comedia española.