Neox triunfa con su maratón de 'Torrente', que acapara el top 10 con cuatro emisiones

La saga de Santiago Segura cuela cuatro entregas en la lista de lo más visto.

Neox triunfa con su maratón de 'Torrente', que acapara el top 10 con cuatro emisiones
Por RedacciónPublicado: Lunes 30 Marzo 2026 10:44 (hace 5 horas)

Audiencias Domingo 29 de Marzo de 2026

  • logola1

    11,5%

  • logoantena3

    10,0%

  • logotelecinco

    8,5%

  • logocuatro

    6,3%

  • logolasexta

    4,8%

  • logola2

    2,6%

  • logoneox

    2,6%

  • logoenergy

    2,6%

  • logo13tv

    2,3%

  • logofdf

    2,2%

  • logobemadtv

    2,1%

  • logodiscoverymax

    1,8%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logocanal24horas

    1,6%

  • logonova

    1,4%

  • logodivinity

    1,4%

  • logomega-espana

    1,3%

  • logoteledeporte

    1,2%

  • logoclan

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoboing

    0,9%

  • logoreal-madrid-tv

    0,5%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

El éxito de 'Torrente' no se limita a las salas de cine. Aprovechando el rendimiento de 'Torrente presidente' en la gran pantalla, Atresmedia está exprimiendo todo lo posible la saga en diversos diales, entre los cuales se encuentra Neox. La cadena amarilla ha emitido a lo largo del domingo 29 de marzo las cinco primera entregas de la franquicia, las cuales han elevado al dial a la primera plaza con un 2,6%. Además, 'Torrente 5' es lo segundo más visto, tan solo por detrás de 'The Rookie' en Energy, y en la lista aparecen otras tres películas de la saga.

&#39;The Rookie&#39; mantiene su encanto en Energy
'The Rookie' mantiene su encanto en Energy

Ranking cadenas TDT Domingo, 29 de Marzo de 2026

Neox 2,6%

Energy 2,6%

TRECE 2,3%

FDF 2,2%

BEMADtv 2,1%

DMAX 1,8%

Atreseries 1,8%

Canal 24 Horas 1,6%

Divinity 1,4%

Nova 1,4%

Squirrel 1,4%

Mega (España) 1,3%

Teledeporte 1,2%

Clan TVE 1,0%

DKiss 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,9%

Real Madrid TV 0,5%

Ranking programas TDT Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
23:03
23:59
354.000
3,6%
Neox
Cine Torrente 5
18:54
20:36
352.000
4,0%
Energy
The Rookie
22:21
23:03
350.000
3,0%
Neox
Cine Torrente 4
17:05
18:54
342.000
3,8%
Energy
The Rookie Desamor
21:22
22:21
332.000
2,8%
TRECE
Cine La soga de la horca
18:02
20:06
292.000
3,3%
TRECE
Tu cine Duro de pelar
20:06
22:09
288.000
2,7%
BEMADtv
Cine El bibliotecario: El mapa del rey ...
17:17
18:46
283.000
3,2%
Neox
Cine Torrente 2: Misión en Marbella
15:20
17:05
282.000
3,2%
Neox
Cine Torrente 3: El protector
22:15
24:04
257.000
2,4%

Ranking Neox (2,6%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Torrente 5
18:54
20:36
352.000
4,0%
Neox
Cine Torrente 4
17:05
18:54
342.000
3,8%
Neox
Cine Torrente 2: Misión en Marbella
15:20
17:05
282.000
3,2%
Neox
Cine Torrente 3: El protector
22:15
24:04
257.000
2,4%
Neox
Cine El pregón
20:36
22:14
224.000
2,0%

Ranking Energy (2,6%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
The Rookie
23:03
23:59
354.000
3,6%
Energy
The Rookie
22:21
23:03
350.000
3,0%
Energy
The Rookie Desamor
21:22
22:21
332.000
2,8%
Energy
The Rookie Secuoya
20:21
21:22
249.000
2,5%
Energy
The Rookie Land
17:49
26:30
219.000
2,6%

Ranking TRECE (2,3%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine La soga de la horca
18:02
20:06
292.000
3,3%
TRECE
Tu cine Duro de pelar
20:06
22:09
288.000
2,7%
TRECE
Cine La gran pelea
22:09
24:09
254.000
2,4%
TRECE
Viva el cine español El cristo de los ...
16:17
18:02
254.000
2,8%
TRECE
Viva el cine español Marcelino pan y vino
14:40
16:17
130.000
1,5%

Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
El pueblo
16:46
18:27
241.000
2,7%
FDF
La que se avecina Una maleta errante, un ...
20:17
22:14
180.000
1,7%
FDF
La que se avecina Un espetero-hostelero, una ...
14:28
16:46
178.000
2,1%
FDF
Cine Invictus
22:20
24:47
169.000
1,8%
FDF
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
18:27
20:17
164.000
1,9%

Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El bibliotecario: El mapa del rey ...
17:17
18:46
283.000
3,2%
BEMADtv
Cine La maldición del cáliz de Judas
18:46
20:29
251.000
2,8%
BEMADtv
Cine El bibliotecario: En busca de la lanza ...
15:32
17:17
224.000
2,5%
BEMADtv
Cine En tiempo de brujas
20:29
22:01
207.000
1,9%
BEMADtv
Cine Dueños de la calle
22:06
24:06
204.000
1,9%

Ranking DMAX (1,8%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de fronteras: España
21:31
21:53
207.000
1,8%
DMAX
Control de carreteras
21:02
21:24
205.000
1,9%
DMAX
Control de fronteras: España
23:58
24:20
194.000
2,6%
DMAX
Control de fronteras: España
22:00
22:22
176.000
1,5%
DMAX
Control de fronteras: España
22:58
23:20
171.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Le diamant
22:10
23:04
236.000
2,0%
Atreseries
Crimen en el trópico Grande anse
23:04
24:05
222.000
2,3%
Atreseries
Crimen en el trópico Bosque de reculee
24:05
25:02
146.000
2,4%
Atreseries
Crimen en el paraíso
10:16
22:10
129.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el trópico Trenelle citron
25:02
26:00
92.000
2,4%

Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 2
20:58
21:49
176.000
1,6%
Canal 24 Horas
El escarabajo verde El arte de observar
22:27
22:57
167.000
1,4%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
23:00
23:26
163.000
1,5%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:27
162.000
1,4%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:43
162.000
1,9%

Ranking Divinity (1,4%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Beatriz y Brandon
21:21
22:22
149.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Chris y Mike
20:17
21:21
133.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Franklin y Heather
16:35
17:21
119.000
1,3%
Divinity
La casa de mis sueños Joe y Melissa
18:32
19:20
111.000
1,3%
Divinity
Chicago Fire Arreglalo
23:54
24:43
106.000
1,5%

Ranking Nova (1,4%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:55
22:00
206.000
1,7%
Nova
La tormenta
21:02
21:55
189.000
1,7%
Nova
Vera Hogar
22:00
23:46
140.000
1,3%
Nova
La tormenta
20:03
21:02
125.000
1,3%
Nova
La tormenta
18:00
20:03
119.000
1,4%

Ranking Squirrel (1,4%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Justicia letal
22:02
23:22
196.000
1,7%
Squirrel
Cine Transpecos
20:43
22:02
185.000
1,7%
Squirrel
Cine Dragonheart 2
14:50
16:08
132.000
1,6%
Squirrel
Cine The Outpost
16:08
17:58
119.000
1,3%
Squirrel
Plan de vuelo: Secuestrado
19:22
20:43
111.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:09
22:28
241.000
2,1%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:28
23:52
186.000
1,7%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
19:54
21:09
138.000
1,5%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
23:52
25:16
119.000
1,9%
Mega (España)
La casa de empeños: Ruta por América
15:19
16:06
98.000
1,1%

Ranking Teledeporte (1,2%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española femenino ...
21:00
22:51
208.000
1,8%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
21:48
22:00
178.000
1,5%
Teledeporte
Baloncesto: Copa Reina Jairis-Valencia BC
18:34
20:16
155.000
1,8%
Teledeporte
Post basket: Copa de la Reina Jairis-Valencia ...
20:16
20:29
124.000
1,3%
Teledeporte
Fútbol 7: LaLiga Futures mundial sub12 ...
12:09
13:00
110.000
2,9%

Ranking Clan TVE (1,0%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:58
17:05
115.000
1,3%
Clan TVE
Bluey
16:51
16:58
101.000
1,1%
Clan TVE
La casa de muñecas de Gabby
11:00
11:22
96.000
2,8%
Clan TVE
Cine Mujercitas (2018)
21:17
23:20
92.000
0,8%
Clan TVE
Cine Shrek 2
19:55
21:15
92.000
1,0%

Ranking DKiss (1,0%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:08
23:04
111.000
0,9%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:18
22:08
110.000
0,9%
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de Gina
19:28
21:18
100.000
1,1%
DKiss
Naked Attraction
23:04
24:08
96.000
1,0%
DKiss
Naked Attraction
24:08
25:01
91.000
1,5%

Ranking Ten (1,0%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
17:24
18:25
95.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
16:24
17:24
94.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:25
19:18
84.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
15:15
16:24
83.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
19:18
20:10
82.000
0,9%

Ranking Boing (0,9%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
22:09
22:20
135.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:58
22:09
129.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
21:29
21:40
125.000
1,1%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:12
10:22
125.000
4,5%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
10:47
10:57
117.000
3,6%
