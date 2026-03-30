Neox triunfa con su maratón de 'Torrente', que acapara el top 10 con cuatro emisiones

El éxito de 'Torrente' no se limita a las salas de cine. Aprovechando el rendimiento de 'Torrente presidente' en la gran pantalla, Atresmedia está exprimiendo todo lo posible la saga en diversos diales, entre los cuales se encuentra Neox. La cadena amarilla ha emitido a lo largo del domingo 29 de marzo las cinco primera entregas de la franquicia, las cuales han elevado al dial a la primera plaza con un 2,6%. Además, 'Torrente 5' es lo segundo más visto, tan solo por detrás de 'The Rookie' en Energy, y en la lista aparecen otras tres películas de la saga.
Ranking cadenas TDT Domingo, 29 de Marzo de 2026
2,6%
2,6%
2,3%
2,2%
2,1%
1,8%
1,8%
1,6%
1,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,5%
Ranking programas TDT Domingo, 29 de Marzo de 2026
The Rookie
23:03
23:59
354.000
3,6%
Cine Torrente 5
18:54
20:36
352.000
4,0%
The Rookie
22:21
23:03
350.000
3,0%
Cine Torrente 4
17:05
18:54
342.000
3,8%
The Rookie Desamor
21:22
22:21
332.000
2,8%
Cine La soga de la horca
18:02
20:06
292.000
3,3%
Tu cine Duro de pelar
20:06
22:09
288.000
2,7%
Cine El bibliotecario: El mapa del rey ...
17:17
18:46
283.000
3,2%
Cine Torrente 2: Misión en Marbella
15:20
17:05
282.000
3,2%
Cine Torrente 3: El protector
22:15
24:04
257.000
2,4%
Ranking Neox (2,6%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Cine Torrente 5
18:54
20:36
352.000
4,0%
Cine Torrente 4
17:05
18:54
342.000
3,8%
Cine Torrente 2: Misión en Marbella
15:20
17:05
282.000
3,2%
Cine Torrente 3: El protector
22:15
24:04
257.000
2,4%
Cine El pregón
20:36
22:14
224.000
2,0%
Ranking Energy (2,6%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
The Rookie
23:03
23:59
354.000
3,6%
The Rookie
22:21
23:03
350.000
3,0%
The Rookie Desamor
21:22
22:21
332.000
2,8%
The Rookie Secuoya
20:21
21:22
249.000
2,5%
The Rookie Land
17:49
26:30
219.000
2,6%
Ranking TRECE (2,3%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Cine La soga de la horca
18:02
20:06
292.000
3,3%
Tu cine Duro de pelar
20:06
22:09
288.000
2,7%
Cine La gran pelea
22:09
24:09
254.000
2,4%
Viva el cine español El cristo de los ...
16:17
18:02
254.000
2,8%
Viva el cine español Marcelino pan y vino
14:40
16:17
130.000
1,5%
Ranking FDF (2,2%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
El pueblo
16:46
18:27
241.000
2,7%
La que se avecina Una maleta errante, un ...
20:17
22:14
180.000
1,7%
La que se avecina Un espetero-hostelero, una ...
14:28
16:46
178.000
2,1%
Cine Invictus
22:20
24:47
169.000
1,8%
La que se avecina Una maldición gitana, un ...
18:27
20:17
164.000
1,9%
Ranking BEMADtv (2,1%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Cine El bibliotecario: El mapa del rey ...
17:17
18:46
283.000
3,2%
Cine La maldición del cáliz de Judas
18:46
20:29
251.000
2,8%
Cine El bibliotecario: En busca de la lanza ...
15:32
17:17
224.000
2,5%
Cine En tiempo de brujas
20:29
22:01
207.000
1,9%
Cine Dueños de la calle
22:06
24:06
204.000
1,9%
Ranking DMAX (1,8%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Control de fronteras: España
21:31
21:53
207.000
1,8%
Control de carreteras
21:02
21:24
205.000
1,9%
Control de fronteras: España
23:58
24:20
194.000
2,6%
Control de fronteras: España
22:00
22:22
176.000
1,5%
Control de fronteras: España
22:58
23:20
171.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,8%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Crimen en el trópico Le diamant
22:10
23:04
236.000
2,0%
Crimen en el trópico Grande anse
23:04
24:05
222.000
2,3%
Crimen en el trópico Bosque de reculee
24:05
25:02
146.000
2,4%
Crimen en el paraíso
10:16
22:10
129.000
1,8%
Crimen en el trópico Trenelle citron
25:02
26:00
92.000
2,4%
Ranking Canal 24 Horas (1,6%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Teled. fin semana 2
20:58
21:49
176.000
1,6%
El escarabajo verde El arte de observar
22:27
22:57
167.000
1,4%
Fin de semana 24h
23:00
23:26
163.000
1,5%
Fin de semana 24h
22:00
22:27
162.000
1,4%
Teled. fin semana 1
14:57
15:43
162.000
1,9%
Ranking Divinity (1,4%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
La casa de mis sueños Beatriz y Brandon
21:21
22:22
149.000
1,3%
La casa de mis sueños Chris y Mike
20:17
21:21
133.000
1,3%
La casa de mis sueños Franklin y Heather
16:35
17:21
119.000
1,3%
La casa de mis sueños Joe y Melissa
18:32
19:20
111.000
1,3%
Chicago Fire Arreglalo
23:54
24:43
106.000
1,5%
Ranking Nova (1,4%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
La tormenta
21:55
22:00
206.000
1,7%
La tormenta
21:02
21:55
189.000
1,7%
Vera Hogar
22:00
23:46
140.000
1,3%
La tormenta
20:03
21:02
125.000
1,3%
La tormenta
18:00
20:03
119.000
1,4%
Ranking Squirrel (1,4%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Cine Justicia letal
22:02
23:22
196.000
1,7%
Cine Transpecos
20:43
22:02
185.000
1,7%
Cine Dragonheart 2
14:50
16:08
132.000
1,6%
Cine The Outpost
16:08
17:58
119.000
1,3%
Plan de vuelo: Secuestrado
19:22
20:43
111.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Batalla de restaurantes
21:09
22:28
241.000
2,1%
Batalla de restaurantes
22:28
23:52
186.000
1,7%
Pesadilla en la cocina
19:54
21:09
138.000
1,5%
Pesadilla en la cocina
23:52
25:16
119.000
1,9%
La casa de empeños: Ruta por América
15:19
16:06
98.000
1,1%
Ranking Teledeporte (1,2%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Fútbol: Liga española femenino ...
21:00
22:51
208.000
1,8%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
21:48
22:00
178.000
1,5%
Baloncesto: Copa Reina Jairis-Valencia BC
18:34
20:16
155.000
1,8%
Post basket: Copa de la Reina Jairis-Valencia ...
20:16
20:29
124.000
1,3%
Fútbol 7: LaLiga Futures mundial sub12 ...
12:09
13:00
110.000
2,9%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Bluey
16:58
17:05
115.000
1,3%
Bluey
16:51
16:58
101.000
1,1%
La casa de muñecas de Gabby
11:00
11:22
96.000
2,8%
Cine Mujercitas (2018)
21:17
23:20
92.000
0,8%
Cine Shrek 2
19:55
21:15
92.000
1,0%
Ranking DKiss (1,0%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:08
23:04
111.000
0,9%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:18
22:08
110.000
0,9%
Mi vida con 300 kilos La historia de Gina
19:28
21:18
100.000
1,1%
Naked Attraction
23:04
24:08
96.000
1,0%
Naked Attraction
24:08
25:01
91.000
1,5%
Ranking Ten (1,0%) - Domingo, 29 de Marzo de 2026
Caso cerrado
17:24
18:25
95.000
1,1%
Caso cerrado
16:24
17:24
94.000
1,0%
Caso cerrado
18:25
19:18
84.000
1,0%
Caso cerrado
15:15
16:24
83.000
0,9%
Caso cerrado
19:18
20:10
82.000
0,9%
