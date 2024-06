Por Beatriz Prieto |

La noche del viernes 21 de junio, 'Tu cara me suena 11' continuó su camino hacia su gran final con su gala 11, la cual incluyó nuevas imitaciones, además de la presencia de David Fernández para acompañar a Juanra Bonet y la actuación del actor Rafa Mazas como invitado. La cita, en la que Valeria Ros estuvo ausente por motivos de salud, concluyó con la victoria de David Bustamante, por segunda vez, gracias a una increíble imitación de Joaquín Sabina con la que conquistó tanto a todos los miembros del jurado como al público.

David Bustamante imita a Joaquín Sabina en la gala 11 de 'Tu cara me suena 11'

, confesaba el cántabro en la entrevista previa, al hablar del cambio que debía hacer en su voz. "Para un cantante como tú, ponerse en esa tesitura yo creo que ya solo eso hay que valorarlo", señaló Manel Fuentes , a quien Bustamante confesó que "me he puesto a prueba con muchísimos personajes, pero". A eso se sumaba el hecho de que "es una canción que es un grandísimo hit de un maestro, de, que aprecio personalmente y que es maravilloso".

"Quiero hacer un homenaje con todo el cariño y lo mejor que pueda", recalcó el concursante, antes de interpretar "19 días y 500 noches" como el Sabina de 2023, con la que despertó una gran ovación entre los presentes. "Teniendo una voz tan limpia como la tuya, llevarla a ese carraspeo, esa voz rota... la verdad es que ha sido impresionante ver esa transformación y me siento muy orgullosa de mi amigo", confesó una feliz Chenoa, a quien se sumó Carlos Latre para afirmar, con voz de Sabina, que "yo que soy un experto 'sabinero' en todas las evoluciones de su voz, tengo que decirte que la has clavado".

"Tiene una dificultad enorme"

"David es un cantante extraordinario y un gran imitador, con lo cual en 'Tu cara me suena 11' va como un tiro. Me ha impresionado mucho, Sabina es mi debilidad", añadió por su parte Santiago Segura quien, junto a sus otros tres compañeros, otorgó su doce a un entusiasmado y sorprendido Bustamante. "Le he puesto un doce absolutamente justo desde mi punto de vista, porque además no olvidemos una cosa que le pasa a los cantantes: tienen su propio estilo", recordó Latre.

El juez señaló que "todo el mundo conoce el color vocal de David Bustamante y todo el mundo lo ama", por lo que "cambiarlo de esa manera, para hacer una voz tan reconocible como la de Joaquín Sabina, tiene una dificultad enorme". "Y creo que hoy hay muy buena imitación, hay juego, hay salir de tu propio personaje... muchos elementos que te llevan a estos doces", remató el valenciano, antes de que el público consolidara la segunda victoria del concursante con su máxima puntuación, dos meses después de su triunfo con Nino Bravo.