Por Beatriz Prieto |

Una semana después de que Raquel Sánchez Silva se alzara con su primera y merecida victoria en 'Tu cara me suena 11', la presentadora se enfrentó a un nuevo reto en la emisión del viernes 21 de junio al imitar a la italiana Gala con su animado "Freed from desire". Una actuación que la concursante terminó feliz, antes de recordar el mal sabor de boca que le dejaron las valoraciones con una actuación tan enérgica en la segunda gala, cuando interpretó a Jennifer Lopez.

Raquel Sánchez Silva como Jennifer López en la segunda gala de 'Tu cara me suena 11'

, alabó Chenoa , una vez que la presentadora terminó su actuación sin apenas aire. La jueza señaló que "es una canción que te puede dar la sensación de estar muy apoyada por la base, pero es mentira., el baile que es brutal, el alma de la canción...".

Raquel declaró entonces que "lo que me ha hecho mucha ilusión es recordar la segunda gala, cuando hice JLo y me dijisteis cosas que en ese momento yo pensaba: 'pero si lo he dado todo'. Y me decíais: 'Cantas y te descontrolas, cantas y no estamos escuchando lo que tenemos que escuchar'". "Y en ese momento es verdad que no te sienta bien", se sinceró la concursante.

"Faltaba lo que hoy has tenido"

Carlos Latre recordó de dicha actuación que "tú lo hiciste todo perfecto, lo tenías estudiadísimo". "Pero sin embargo, faltaba lo que hoy has tenido: flow, energía, que tú te lo estuvieras pasando bien, que has bailado con las bailarinas perfectamente con una sonrisa, has controlado la canción, la has cantado muy bien. Hoy ha sido muy bueno", alabó el juez, ante una feliz Raquel. "Eso ha pasado porque pasó aquello, así que gracias", declaró la concursante, optimista.