Por Beatriz Prieto

La noche del viernes 14 de junio, Antena 3 emitió la décima cita semanal de 'Tu cara me suena 11', en la que contaron con las efímeras visitas de Karina y el cantante italiano Mahmood, además de la actuación de Pastora Soler tras concluir todas las imitaciones. Ya en la recta final, el reparto de puntos de público y jurado sorprendía poco al coronar a una nueva y merecedora ganadora, Raquel Sánchez Silva, dada su gran y aplaudida imitación de la gallega Luz Casal, al ritmo de su canción "Piensa en mí".

Raquel Sánchez Silva imita a Luz Casal en la gala 10 de 'Tu cara me suena 11'

"Si alguien, si alguien mira cada mínimo detalle, es Raquel", alabó Manel Fuentes en la entrevista previa, en la que estuvo a solas con la presentadora al ser la última en actuar. ", porque creo que es una de las mejores artistas españolas, que tiene ese poder de crear atmósferas cuando se sube al escenario, que juega con la música, que le da cada vez un tiempo a la canción, que es historia del cine... mucha presión", se sinceró la concursante.

A pesar de todo, Raquel le sacó el lado positivo antes de subirse al escenario: "Lo único que me tranquiliza es que tengo amigos que son muy amigos de Luz y todos me dicen que es extraordinaria. Entonces será comprensiva con lo que pase ahora". La extremeña protagonizó entonces una actuación que Fuentes calificó de "impresionante", abrazándose a una todavía nerviosa Raquel. Carlos Latre describió a la concursante como "una funambulista de la imitación" para después destacar todos los aspectos que había logrado plasmar de Luz Casal, desde cómo movía la boca hasta el acento gallego.

"Un doble mortal sin red"

"Has llegado al otro lado del cable con éxito y con una imitación maravillosa", concluyó el juez. "Creo que hoy lo has hecho maravillosamente bien. Es muy difícil imitar a Luz y te voy a dar una nota buenísima porque hoy te lo mereces de verdad, de corazón", declaró por su parte Lolita Flores, mientras que Santiago Segura definió el reto de Raquel como "un doble mortal sin red". "Te estás metiendo en un jardín porque no es algo que suena, sabemos la canción perfectamente. Y que tú te aproximes a eso como lo has hecho, es un éxito", añadió el jurado.

Raquel confesó entonces que "imitarla ha sido difícil, pero ha sido más difícil estar ahí sola, con un micrófono y nada más". "Me hace admirar mucho más a todos los que os dedicáis a la canción, porque eso es un mundo", manifestó la concursante, por lo que Latre le aseguró que "el paso siguiente es cuando ya lo vivas, lo disfrutes, lo sientas y lo hagas sentir. Estás a puntito". Con esos antecedentes, la presentadora cosechó los doces tanto de Latre como de Flores, mientras que Chenoa y Segura le dieron sus onces. Raquel encabezaba así la clasificación antes del reparto de puntos del público que, al otorgarle su máxima puntuación, la condujo por primera vez a la victoria.